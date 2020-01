Superviviente declara que Albacete era dueño de LaMia

La declaración de la azafata Ximena Suárez, superviviente del accidente áereo del avión de LaMia, que se cayó en Colombia en noviembre del año pasado, dejó indicios que la Fiscalía analiza sobre el hecho de que el empresario venezolano- español Ricardo Albacete sea propietario de la línea aérea que operaba en el país.

Suárez, que declaró a finales de diciembre de 2016 ante la comisión de fiscales en Santa Cruz, en una parte de su testimonio refirió que conoció a Albacete como propietario de LaMia Bolivia, situación que él negó en declaraciones a la prensa señalando que no era socio ni empleado de la aerolínea boliviana.

“Hay una primera información dada por la señora (Ximena) Suárez, cuando dijo que el señor (Albacete) es también propietario”, indicó ayer el fiscal de Distrito, Gómer Padilla, agregando que se está buscando más información sobre este aspecto en la documentación que secuestraron de la firma y analizando la declaración de otras personas.

“Ella da una relación y dice que lo conocía como propietario de la empresa”, reiteró Padilla en referencia a Albacete, el empresario de 63 años, que vive en España y que fundó LaMia en 2010 para que opere en Venezuela.

“Los fiscales están analizando el tema del señor Albacete. Hay las posibilidades, pero primero se tiene que ver si dentro de la teoría del caso hay indicios, si hay responsabilidad indiciaria, se amplía; y si se amplía, será llamado a declarar”, explicó el fiscal, al ser consultado sobre la posibilidad de que el extranjero sea llamado a testificar.

Pedirán su rebeldía



La Fiscalía, que el martes no se hizo presente en la audiencia de medidas cautelares que se debía llevar a cabo en el juzgado de la jueza Albania Caballero, ha iniciado los procesos judiciales para que se realicen las notificaciones via edicto a Celia Castedo y a Marco Antonio Rocha, dos de los investigados que no están en el país.



Padilla afirmó que se solicitará declarar en rebeldía a ambas personas y lamentó que no se sometan a proceso en el país, aunque reconoció que están en su derecho de no hacerlo.

Respecto a la situación de Castedo indicó: “Por el momento existen indicios muy importantes que la vinculan en cuanto a la responsabilidad con el hecho que se investiga de homicidio culposo e incumplimiento de deberes”.



El abogado de la exoficial de Aro Ais, Guido Colque, negó cualquier responsabilidad de su defendida y descalificó a la justicia del país. Dijo que su cliente es víctima de una persecución injusta y aseveró que en Brasil respetan sus derechos

Piden valoración médica para Vargas

Jerjes Justiniano, abogado del exgerente de LaMia, Gustavo Vargas, hizo conocer que se solicitó al Ministerio Público una valoración médica para su defendido.

“Su estado de salud general ha decaído y por esta razón hemos solicitado vía Fiscalía, que se le haga una nueva valoración médica al general Vargas”, apuntó Justiniano.

Vargas, general jubilado de la Fuerza Aérea Boliviana, es una persona que padece problemas renales crónicos y además tiene complicaciones con su presión arterial.

Respecto a la apelación a la audiencia donde se ordenó su detención preventiva en Palmasola, el jurista dijo que aún no ha podido ingresar su solicitud y que esperaba contar en estos días con la documentación necesaria para activar este asunto.