Maluma le dedica una canción a Isabel Pantoja

Maluma, el cantante colombiano que es jurado en el Festival de Viña del Mar (Chile), quedó impresionado por la presentación de Isabel Pantoja y no dudó en hacérselo saber: el reguetonero entró al camerino de la española, donde la saludó y cantó para ella las primeras líneas de Mírame fijamente, de su compatriota Vetto Galvez.

Kiko Rivera, hijo de Pantoja, publicó en su Instagram el video del breve encuentro entre su madre y Maluma.

"No me mire así que me intimida", dijo el colombiano a Isabel. "No te intimido, te estoy mirando", respondió ella. Luego, él le dedicó la canción, visiblemente intimidado por la diva.

El anecdótico momento terminó en risas y un caluroso abrazo. "Ni Maluma pudo contenerse... Eres mi ídola mamá", escribió el hijo de la intérprete en el video que ya se ha vuelto viral.