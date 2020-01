Estatal hará compras de $us 1.620 millones para nuevos campos

La exploración y la explotación que permitan el desarrollo de nuevos campos hidrocarburíferos en el país, para Guillermo Achá, presidente de YPFB, es fundamental.



Por ello, de los $us 2.700 que la estatal petrolera destinará durante las tres ferias denominadas YPFB Compra, en 2017, el 60% ($us 1.620 millones) serán para la exploración y explotación energética.

Achá señaló que esas son las etapas que más importan, por lo que las inversiones serán orientadas a las mismas.

“Se debe recordar que tenemos un plan quinquenal con un presupuesto de $us 10.500 millones de los cuales el 60% estará destinado al desarrollo de nuevos campos que garanticen la soberanía energética”, explicó Achá, que remarcó la importancia de esa actividad.



Tres ferias en 2017

Achá señaló que por primera vez desde 2013 se van a realizar tres ferias, en la primera que se desarrollará del 17 al 21 de abril se tiene prevista la firma de 450 procesos de contratación que requerirá la inversión de $us 122 millones.

“Es en este tipo de encuentros en donde los proveedores tienen la oportunidad de trabajar con nosotros y juntos lograr buenos resultados”, precisó Achá.

Las otras dos ferias se realizarán a mediados y a fin de año y se espera firmar unos 4.000 contratos de compraventa con los proveedores