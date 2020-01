La COB analiza medidas a tomar en un ampliado

La Central Obrera Boliviana (COB) se encuentra reunida en un ampliado nacional con los principales dirigentes obreros del país, analizando nuevas medidas de presión para exigir al Gobierno la derogación del Decreto Supremo (DS) 2765 o finalmente, declarar un cuarto intermedio para reunirse con el Gobierno y aceptar sus propuestas.



El sector evalúa las movilizaciones que se realizaron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija. Además, la COB también evalúa, de forma particular, el efecto de la masiva marcha que se realizó este mediodía, en la sede de Gobierno.



El principal ejecutivo de la COB, Guido Mitma anunció que aún está vigente el paro escalonado que en caso de ratificarse, desde el miércoles las empresas públicas y privadas bajo la ley General del Trabajo, ingresarían en un paro de 48 horas.



Paro y marchas

Mientras tanto, a nivel general no se sintió el paro de 24 horas convocado por la COB. Hubo marchas en Potosí, Tarija, Oruro y Sucre. Aunque en Cochabamba, la movilización obrera se sintió mucho más. Hubo un bloqueo como el acceso al Valle Alto, puente Quillacollo, Muyurina, entre otros, que se suspendió en horas de la tarde.

En La Paz, la marcha fue masiva donde participaron centrales obreras de otras regiones.



En las calles de Santa Cruz se movilizaron principalmente la dirigencia de la COD con fuero sindical y los fabriles. No obstante, las actividades productivas fueron casi normales.