Página web ofrecía "curar la homosexualidad"

El colectivo Arcópoli solicitó a la Comunidad de Madrid, en virtud de la nueva ley contra la LGTBIfobia, la apertura de un expediente sancionador contra una página web que ofrece técnicas de "curación de la homosexualidad".



Al frente a ese site está Elena Lorenzo Rego, que se autodefine como "coach profesional y terapeuta especializada en orientación sexual dirigida a personas con Atracción al Mismo Sexo (AMS) y a sus familiares".





"La teníamos identificada desde hace tiempo", explica Yago Blando, coordinador de Arcópoli, que presentó la petición el pasado viernes ante la Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid.



Un programa en la televisión, que denunciaba supuestas estafas, alertó a la asociación de la actividad de Lorenzo Rego: "Los reporteros decían que cambiaba continuamente de sede", cuentan desde Arcópoli.



"Hemos esperado a elaborar un buen informe y a anunciarlo porque estas prácticas [además de una posible estafa] van en contra de la Ley contra la LGTBIfobia", añaden.



En función de la nueva normativa contra la LGTBIfobia de la Comunidad, en vigor desde el pasado 11 de agosto, este tipo de comportamientos incurre en sanción muy grave por ofrecer terapias de curación de la homosexualidad, según remarca Arcópoli.



La asociación considera que es un caso de aversión hacia la comunidad LGTB además de una presunta estafa.



En la web, que ya no funciona, la "autodenominada terapeuta", ofrece técnicas, desde libros hasta terapia, "de cambio para personas que viven una homosexualidad no deseada que les hace vivir infelices e insatisfechos".



Incorpora además supuestos testimonios de personas que se han sometido a lo que ella denomina "tratamiento".



Un hombre inglés aseguró que "tras más de 200 relaciones homosexuales con hombres" se declara "felizmente casado y con una hija", es uno de los ejemplos que Elena Lorenzo Rego usa para divulgar sus teorías.



Las terapias de curación de la homosexualidad son falsas y acientíficas y únicamente juegan con los sentimientos de personas que sufren por la homofobia que persiste en la sociedad, no por su homosexualidad", explican desde Arcópoli.



Títulos semejantes ("Me di cuenta de que no era gay" o "Leonora, dejando atrás el lesbianismo") aparecían en la web de Lorenzo Rego, que ha dejado de funcionar.



Arcópoli considera que estas supuestas terapias proporcionan a sus impulsores ingresos basándose en falacias: "No se puede dejar atrás una cualidad humana como la diversidad sexual y de género. Estos supuestos tratamientos agravan el sufrimiento de las personas homosexuales e impide el pleno desarrollo de su personalidad".