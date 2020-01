Neilss Quinteros: "Mi experiencia en la TV boliviana fue tóxica"

Neilss Quinteros, exparticipante de Bailando por un sueño (Red Uno), se encuentra en Antofagasta por motivos familiares y aprovecha para buscar oportunidades en el modelaje y la TV chilena.

Según confesó a SOCIALES el excampeón de Operación Fama, su paso por la pantalla chica en los últimos años no ha sido grata. "Mi más reciente experiencia en la TV fue tóxica, haré un alto, pero no definitivo, porque me encanta su magia", expresó.

"No me considero un personaje polémico, no interpretaría ese rol en ningún reality. Mis principios van por delante", recalcó.

El boliviano fue entrevistado por algunos canales de televisión del vecino país y también por dos medios de comunicación impresa. Acerca de este buen recibimiento, está agradecido por el trato de los residentes bolivianos en Chile y contó que las chicas lo reconocen en la calle.