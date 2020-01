Caen policías por extorsión a familiares de atracadores

Mientras la cúpula policial presentaba la noche del jueves en el Comando a seis presuntos miembros de una banda sindicada de herir y robar dinero a la cambista María Isabela Sandóval Gutiérrez, cuatro agentes, actuando fuera de la ley, tenían privados de libertad a familiares de dos aprehendidos, a los que exigían miles de dólares para liberarlos, caso contrario amenazaron con pasarlos a la justicia, según la denuncia.



Ronald Rivero, abogado de un hombre y de una mujer (padre y cuñada de dos de los detenidos), manifestó que un equipo de Inteligencia arrestó de forma legal, en horas de la mañana, a Harold Christian Ramírez Gómez, Álvaro Herrera Durán, Rafael Urganivia Ávalos, Germán U.R. y Julia N.N., luego de hallar indicios de que participaron en el asalto a la cambista.



Después de dicho operativo, a las 15:00, otros policías irrumpieron de forma violenta en inmuebles del padre de Urganivia y de la cuñada de otro de los sindicados y se los llevaron en un vehículo. Llamó la atención que los uniformados se llevaron del lugar dos motocicletas Honda y mercadería de una tienda valuada en Bs 14.000.



Acto extorsivo

El jurista Rivero explicó que los retenidos fueron trasladados a la Felcc de Cotoca, donde los agentes en cuestión les exigían $us 7.000 en conjunto para liberarlos. En la comunicación telefónica con los parientes los plagiadores pidieron que el dinero sea llevado a la plaza de Cotoca.



La Policía tomó conocimiento del caso y convino con los afectados simular la entrega del dinero. Entretanto, un equipo especial se desplazó al santuario en horas de la madrugada de ayer y arrestó a los cuatro policías y a dos civiles implicados, y liberó a los retenidos.

“Fuimos con un grupo de 10 policías armados de chalecos y armas largas, porque se pensaba que no eran policías y que podían reaccionar violentamente”, dijo el abogado.



La fuerza del orden no se ha referido oficialmente sobre el tema. No obstante, Eduardo Lema, subcomandante de la institución verde olivo en?Santa Cruz, dijo tener conocimiento del arresto de dichos policías, pero que no conocía los pormenores del caso. “Sin embargo, policía que esté implicado en ilícitos debe ser procesado internamente y derivado a la justicia ordinaria”, dijo Lema