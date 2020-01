Las automotrices rebajarán precios hasta $us 5.000 en la Expocruz

Cuenta regresiva. A tres semanas de la apertura de la cuadragésima primera versión de Expocruz 2016, feria internacional multisectorial prevista del 16 al 25 de septiembre, concesionarias automotrices reducen hasta $us 5.000 sus precios para seducir a los potenciales compradores.



Desde la Cámara Automotor Boliviana, el gerente general, Luis Encinas, señaló que septiembre y diciembre son los meses de mayor repunte comercial y que los importadores ven a la Fexpo como el ‘motor’ para compensar el bajón en ventas que reportan en el primer semestre atribuido a la desaceleración económica global.



De ahí, según Encinas, emerge la ‘guerra’ de precios con descuentos que anticipan las automotrices en la Fexpo. Detalló que los importadores tentarán con rebajas de entre $us 1.000 y 3.000. Además lanzarán nuevos modelos versión 2017.



Desde Autokorp, que distribuye la línea Great Wall, informaron de que este año en la Fexpo activarán una agresiva campaña de descuentos. La rebaja toca a la camioneta Wingle 5 full equipo 4x4, que de $us 26.900 baja a $us 21.900. Indicaron que el stock incluye 18 unidades que podrán ser reservadas con $us 100 los 10 días de la feria. El resto del pago será negociado entre Autokorp y el comprador.



Desde Nibol, que distribuye Nissan en la división vehículos, indicaron que adelantaron la campaña promocional y que todos los precios vigentes están con descuentos de hasta $us 2.000. Anunciaron que para la feria habrá otras novedades tecnológicas, pero que por estrategia todavía no las harán públicas.



Desde la automotriz Autosud, representante de Kia Motors, indicaron que también se sumaron a la ‘guerra’ de precios con agresivos descuentos. Es el caso de la vagoneta Sportage 2017 que se ofertará a $us 26.900. El precio de lista es de $us 28.900.

Desde Autobol-Honda, el gerente general, Eric Weise, señaló que también ‘retocarán’ sus precios para seducir a los compradores.

Refirió que la vagoneta Honda HR-V LX 4x2 reducirá su costo de $us 33.900 a 29.900; la Honda Pilot, de $us 69.900 a 68.000; y la Honda CR-V, de $us 49.900 a 48.000.



Toyosa, de igual forma, anuncia los nuevos formatos de la gama de vehículos que incluye su portafolio con precios promocionales que serán anunciados en los próximos días.



En la presente versión de Expocruz, según los organizadores, participarán 45 concesionarias automotrices que representan a más de 75 marcas globales. En 2015, este sector se anotó como el más dinámico en ventas. Generó más de $us 28,5 millones.



Aprestos en el campo ferial

Un ‘hormiguero’ colmado de jornaleros y sonidos de amoladoras, taladros, sierras eléctricas, golpazos de martillo y otras herramientas matizan el ambiente en el campo ferial de la Fexpocruz. Aquí, 1.400 trabajadores, entre albañiles, soldadores, electricistas, pintores, carpinteros y otros oficios cubren la demanda de servicios de los 59 expositores acreditos por la jefatura técnica y del departamento de seguridad industrial de Fexpocruz para remodelar o refaccionar sus áreas de exposición.



Mario Herrera, gerente general de Fexpocruz, institución que organiza Expocruz, indicó que la muestra ferial -antes, durante y después- genera 75.000 empleos entre directos e indirectos.

El ejecutivo afirmó que el jueves abrirán los pabellones para que los expositores ‘maquillen’ sus espacios donde exhibirán su oferta productiva.



Este año participarán 2.350 empresas de 23 países, entre nacionales y foráneas. Argentina, con 300 empresas, es el país con mayor presencia de expositores, y Holanda y la India refuerzan su participación en Expocruz.

Lo harán, cada uno, en áreas de exposición independientes. Holanda trae equipos y maquinaria dirigidos al sector lechero. La India trae productos textiles.



Inversiones

Según Herrera, Fexpocruz invirtió $us 900.000 en cambio de cubierta e instalación de equipos de climatización en los pabellones Bolivia, Venezuela y EEUU, ampliación y equipamiento de la cocina del centro de convenciones, en nuevas oficinas administrativas e importación de paneles para optimizar las áreas internas de exposición.



Un dato importante revelado por Herrera es el que da cuenta de que este año Fexpocruz completó un 100% la climatización de los 22 pabellones dispersos en el campo ferial. “El propósito es brindar confort y hacer más placentera la visita de los espectadores “, manifestó.



Plantel animal

Al menos 80 cabañeros expondrán 1.000 animales, entre bovinos, equinos, ovinos, caprinos y aves de corral ornamentales. Del global, 596 son cebuinos nelore, nelore mocho, brahman, gyr lechero, guzerá y girolando de alta calidad y valor genético.



Como ocurre siempre, las actividades pecuarias comenzarán el 11 y 12 de septiembre con la admisión y pesaje de los animales para concurso y exhibición. Los juzgamientos comenzarán el 13 con bovinos cebuinos y cierra el 24 con la raza brangus.



En el marco de Expocruz se tiene programado 17 remates. Este año el sector pecuario prevé superar los $us 2,1 millones generados en la versión 2015.



La novedad en el sector pecuario es la habilitación de 18 corrales para los ovinos y caprinos de las cinco cabañas, cuatro de Santa Cruz y una de Oruro, que exhibirán en la feria