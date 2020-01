El problema no es el camino, sino lo que viene con él

Entusiasmo en algunos y desesperación en otros son las pasiones que ha despertado el camino La Guardia – Buena Vista, ya diseñado y financiado, sin que el mismo se hubiese discutido serenamente con anterioridad, como debería ser.

En general, en nuestros países desvertebrados, un camino se considera una bendición pues conecta a nuestra gente, la integra a la economía y los hace sentir parte del país. Sin embargo, hay camino y camino, como nos ha mostrado el caso de la vía del Tipnis, pues al margen de las ventajas que ofrecen pueden provocar desajustes ambientales y sociales catastróficos, si se construyen sin haber estudiado adecuadamente su impacto.

El ingeniero Chichi Landívar Cabruja sostiene que la zona en la que se construirá el camino bordeando el Amboró está catalogada por el PLUS como AS P1, es decir Zona de uso agrosilvopastoril y protección, en la cual, por la fragilidad de los suelos, la erosión hídrica y el relieve accidentado, textualmente “se prohíbe el desmonte, la dotación de tierras y el uso de maquinaria, limitándose además la apertura de caminos”. Por ello los usos que se especifican para estos suelos son los de bosque de protección, cultivos perennes, potreros sin quema y agricultura y ganadería bajo sistemas agropastoriles.

Una carretera pavimentada como la que se inicia contradice la ley del PLUS pues, conociendo como funciona nuestro país, provocará de inmediato especulación con la tierra, deforestación, pérdida de frutales, dotación de tierras, desalojo de la población tradicional y destrucción del régimen hídrico, además de la penetración al parque Amboró y, algo que ya está sucediendo, el cultivo de la coca, pues la zona es ‘especial’ para ello.

Lamentablemente el proceso está avanzado y sabemos que los de allá y los de acá ‘le van a meter nomás’, por más que se hubieran violado las leyes. Como sociedad civil, lo que nos queda es exigir con energía que ese camino no se inicie mientras no haya un detallado plan de ordenamiento del territorio con clara definición de cómo debe responderse a los impactos previsibles.

En concreto, el plan a elaborar debe tener un comité de seguimiento en el que esté la sociedad civil, supervisando el respeto del PLUS con lo siguiente: Pausa territorial con la paralización inmediata de dotación y/o venta de tierras en el área de influencia del plan. La definición clara de las áreas no urbanizables así como el retiro de edificaciones a 50 m. de la carretera para preservar el carácter rural del territorio. Concentración de las actividades de comercio y servicios en los radios urbanos de los pueblos sobre el camino, para evitar la dispersión sobre el mismo. Se deben excluir las actividades intensivas y mecanizadas prohibidas por el PLUS.

Si hacemos el esfuerzo, estaríamos todavía a tiempo de salvar esa maravilla cruceña que es el parque Amboró y su antesala, pero lo debemos hacer nosotros como sociedad civil, las autoridades y las instituciones locales que representan el desarrollismo no lo harán.