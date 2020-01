El concejal cruceño más mediático trabaja por el sillón de su aliado Percy

Max Johnny Fernández Saucedo quiere cambiar el orden del día. Enfundado en una florida camisa de mangas largas, como personaje latino de Miami Vice, el que fue dos veces alcalde de Santa Cruz de la Sierra (1996 y 2001) y que es jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) irrita al jefe de bancada del MAS en el Concejo, Tito Sanjinés, apenas iniciada la sesión porque quiere que se apruebe su propuesta de Ley para el Uso Racional del Agua en Carnaval antes de ver los otros temas.



La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, cede la palabra a Jesús Cahuana, el concejal gremialista de UCS, que objeta con diplomacia el pedido del jefe de su partido, para luego darle lugar a Sanjinés, que con mala cara acusa a Fernández de hacer de la sesión una ‘chacota’. Risueño, el aliado del alcalde Percy Fernández acepta las observaciones y su propuesta se deja para el final, donde será aprobada en grande. Todo pasó el martes 31 de enero.



Para Jorge Landívar, exministro de Información de Hugo Banzer y ahora secretario de Comunicación de la Alcaldía, las señales que da Johnny no son de hechos aislados. Landívar habla de una ‘campaña’. “Hay un cambio del escenario político; sería una ceguera política no comprender los aprestos de don Johnny”, advierte. Landívar le sigue los pasos.



Quiere ser ‘cabeza’ de gestión

Johnny se levantó el miércoles cerca de las 6:00. El día anterior, además de la sesión del Concejo, él se presentó ante las cámaras como el mediador que solucionó un bloqueo vecinal del vertedero de Normandía (aunque alguien insinuó que fue gente de UCS la que inició la protesta). Pero el primer día de febrero ya tenía otra vez una agenda abultada. A las 7:00, reunión con asesores políticos y jurídicos. Una hora más tarde, una entrevista en su casa. A las 9:30, el Comité Impulsor del Carnaval. Por la tarde, más y más entrevistas.



“Hay muchas cosas que hay todavía por hacer, el tema de mercados, el tema transporte, el tema de la basura, el tema de saneamiento de tierras. Son asuntos que están pendientes”, le observa Johnny a la gestión de Percy Fernández, que, por otro lado, reconoce como aliado, luego de que en 2015 firmaran un acuerdo. Para Landívar, los problemas del desorden de mercados y del transporte son un legado de las gestiones municipales de UCS).



Johnny no disimula sus intenciones. “Yo voy a participar en las próximas elecciones”, confirma. Cree que tiene chance para la Alcaldía. O quizás para la Gobernación (ver entrevista en la pág. 7).



Así que propone. Por ejemplo, cree que se debe crear un sistema digital para transparentar la gestión municipal, donde se ponga en línea contratos públicos, resoluciones y leyes municipales en tiempo real para que el ciudadano pueda ver lo que se hace con la ciudad.

Preso de una paradoja, para el 2 de febrero, la Contraloría no había subido en línea la declaración jurada que Johnny debió presentar para asumir el cargo el 13 de enero.

Lo que sí se puede ver en línea, en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), es la contratación por Bs 693.000 que realizó la Alcaldía cruceña en mayo de 2016 de Sitel, para difusión, donde Johnny fungía como presidente del canal, como consta en una nota que concedió él al diario La Razón, en octubre de 2012. Ahora Johnny asegura que no tiene relación con ese canal.



El politólogo cruceño Manfredo Bravo ve como ventajas del ucesista que tiene una sigla nacional habilitada, que tiene tres curules y que uno de ellos es suyo; y que, aun como aliado, guardando las distancias que convengan, “puede sacar ventaja de los escándalos del municipio”.



Claro, todo eso si nadie se acuerda de sus problemas. Los electores más jóvenes tal vez no saben que Johnny es el primogénito de Max Fernández, el empresario cervecero y fundador de UCS, que falleció en un accidente de aviación en 1995, en plena campaña electoral de su hijo por la Alcaldía, donde su rival era Percy. Johnny ganó esa vez (1996) y también ganó para su reelección. “Dos veces le gané a Percy”, recuerda feliz.



Acusaciones de supuesta corrupción, la inolvidable frase: “No les digo que roben, pero saquen algo”, rivalidades con su hermano Roberto Fernández (que fue su sucesor en la Alcaldía en 2002, cuando Johnny renunció para ser candidato a la Presidencia) y la imposibilidad de asumir su curul en 2015 por pendientes con Impuestos. Todo eso es lo que debió sortear el ex alcalde cruceño para llegar al día de hoy, cuando a tres semanas de haber asumido de concejal, devolvió el espectáculo a la política municipal (de esa época en la que los concejales se disfrazaban de payaso o llegaban al Concejo en burro).

“Soñar no cuesta nada”

En la semana, a través de sus colaboradores y vía teléfono, durante tres días, se trató de consultar a Angélica Sosa sobre la relación de Santa Cruz Para Todos (SPT) con UCS y sobre las aspiraciones de poder de Johnny Fernández, pero no hubo respuestas. Sobre ella, Johnny habló con afecto pero no ha querido decir si se la imagina de alcaldesa a futuro. “De presidenta del Concejo la veo todos los días”.



Quien sí responde es el concejal de SPT, Rommel Porcel. “Soñar es gratis, no cuesta nada”, dice y luego se mata de la risa. “Van a terminar enfrentándose los aliados”, opina Sanjinés, para explicar cómo cree que afectará la introducción de Johnny al Concejo, pues del otro lado, en SPT, “se está generando un liderazgo de la arquitecta Sosa”. Si Percy no se habilita, Sosa es la opción de SPT, explica Porcel. Landívar acota: “Hay liderazgos que crecen para disputar el poder, otros crecen para negociar mejor con el poder”