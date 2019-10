Sectores sociales cuestionan la posesión de tres ministros

Varios sectores empezaron a mostrar su disconformidad con la designación o ratificación de algunos de los ministros que componen el nuevo gabinete del presidente Evo Morales, el cual tomó juramento este viernes a la mañana.



El magisterio paceño está descontento con la ratificación del ministro de Educación, Roberto Aguilar; en Chuquisaca, las Bartolinas rechazaron la posesión de las ministras Nemesia Achacollo, en Desarrollo Rural, y Marianela Paco en Comunicación. Desde la Central Obrera Boliviana (COB) esperan que el nuevo ministro de Trabajo, José Tigroso, no sea “un fracaso” como su antecesor.



José Luis Álvarez, máximo dirigente del magisterio paceño, aseguró que el Gobierno ratificó en el cargo “a un ministro que se ha caracterizado por ser totalmente antidocente y represivo”, según declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Fides.



Por su parte, Vicenta Ventura, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Chuquisaca Bartolina Sisa, aseguró que su sector no está de acuerdo con la ratificación de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.



“No estamos conformes porque desde el 2010 no nos beneficiamos con los proyectos del Fondo Indígena como departamento”, declaró Ventura a la radio Aclo.



Además Ventura lamentó la designación de Marianela Paco al frente de la cartera de Comunicación. “Cuando estaba de diputada no nos tomaba en cuenta a las organizaciones, no nos valora; ojalá ahora como ministra nos tome en cuenta”, afirmó.



La COB, a la expectativa



Sobre el ministro de Trabajo, el dirigente de la COB, Nicanor Baltazar, recordó que en gestiones anteriores en esta cartera no se logró avanzar en temas importantes para el sector obrero, como es el caso de la Ley General del Trabajo.



"Veremos cómo trabaja, ojalá no sea otro fracaso porque sabemos que en toda esta gestión de lo que ha sido y hemos querido trabajar sobre la nueva Ley del Trabajo toditos los ministros (de Trabajo) se han aplazado, empezando con el ministro (Daniel) Santalla", afirmó Baltazar, también a la ANF.