Pedido de interpelación y vigilia en apoyo a Leopoldo

Hubo un cambio de estrategia para apoyar al ex prefecto pandino Leopoldo Fernández. El domingo, un grupo de parlamentarios y ciudadanos de Cobija habían anunciado que el lunes (por ayer) iban a salir en caravana por la ciudad para protestar por el fallo de 15 años que dictó el juzgado Sexto de Sentencia de La Paz en perjuicio de Fernández por la muerte de 11 campesinos ocurrida en la localidad pandina de Porvenir en septiembre de 2008.



Los seguidores de Leopoldo querían hacerle saber que él no está solo y para exigir al Órgano de Justicia una sentencia acorde con las pruebas aportadas y los hechos acontecidos en Pando.

Sin embargo, el diputado Miguel Ojopi afirmó que analizaron mejor la situación y coincidieron en que las caravanas son para festejar, y en este caso no existe motivo para ello. Por eso se optó por cambiar de estrategia.



Y la estrategia, según Ojopi, consiste en solicitar a la Asamblea Plurinacional la interpelación al ministro de Justicia, Héctor Árce, para que explique cuáles fueron las pruebas que tomó la justicia para emitir un veredicto de 15 años de prisión a Fernández por los hechos ocurridos en Porvenir.

Además de la interpelación, han convocado a que los seguidores de Leopoldo y de las otras tres personas enjuiciadas demuestren su apoyo en una vigilia que se iniciará mañana en la plaza Judicial de Cobija, a partir de las 19:00, y que durará hasta la medianoche. Pero el objetivo es que la vigilia se extienda por todo el país y sea declarada de manera permanente.



El cambio de estrategia fue divulgado a través de las redes sociales por parte de personas que están dispuestas a convocar a la ciudadanía a que se manifieste pacíficamente. Ojopi convocó a varias personas para concretar las medidas que se realizarán a futuro.



Entre esos convocados está el concejal Aurelio Valenzuela, que, desde la vereda de la oposición al MAS, recordó que en las reuniones de evaluación jurídica del pasado con el entorno de Leopoldo ya decían que era un linchamiento anunciado lo que iba a suceder con la sentencia.



La abogada de las víctimas del caso Porvenir, Mary Carrasco, anunció que tras la sentencia contra Leopoldo corresponde activar un juicio por resarcimiento civil para que pague el daño económico a los heridos en Porvenir