El Vaticano arresta a dos personas por filtrar documentos reservados

Dos personas, uno de ellos el religioso español Lucio Ángel Vallejo Balda, fueron detenidos acusados de sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados, confirmó este lunes la Santa Sede.



Monseñor Vallejo Balda fue secretario de la ya disuelta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), recordó el Vaticano en un comunicado.



Vallejo Balda fue detenido junto a la seglar italiana Francesca Chaouqui, que también fue miembro de la misma comisión y que ya ha sido puesta en libertad, añadió la Santa Sede.



La Santa Sede informó de que ambos fueron detenidos después de ser interrogados ente el sábado y el domingo pasados, en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo en relación a un supuesto acceso a archivos reservados del Vaticano.



Además, explicó que las investigaciones siguen abiertas y recordó que "la divulgación de noticias y documentos reservados es un delito" contemplado en la legislación del Estado de Ciudad del Vaticano.



La Santa Sede hizo referencia a la próxima publicación de libros al informar de estas detenciones y señaló que eso sería una "una grave traición a la confianza del papa".



Medios italianos informaron este lunes de la aparición de dos títulos con documentos supuestamente procedentes de archivos vaticanos: "Avaricia", de Emiliano Fittipaldi, y "Via Crucis", de Gianluigi Nuzzi.



El Vaticano señaló que aquellas personas que se ven involucradas en estos actos "se aprovechan de un acto gravemente ilícito como es la entrega de documentación reservada".



"Las publicaciones de este tipo no ayudan de ninguna manera a la claridad y a la verdad, sino que generan confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas. Es necesario evitar la equivocación de pensar que eso ayuda de alguna manera a la misión del papa", agregó el comunicado.



Perfil de Lucio Ángel Vellejo



En febrero de 2014, el español Lucio Ángel Vallejo Balda difundió a los medios que iba a ser nombrado número dos de la Secretaria de Economía, un "ministerio" creado por el papa Francisco para ocuparse de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede, aunque finalmente su nombramiento no se anunció.



Nacido en 1961 en Villamediana de Iregua (La Rioja, centro-norte de España), Vallejo Balda se licenció en Teología Espiritual por la Facultad del Norte de España, en Burgos, y se doctoró en Teología por la Pontificia Salamanca.



También obtuvo el título de Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especializado en temas económicos.

Vallejo Balda, llamado por los periodistas "el contable de Dios", fue secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede.



Perfil de Francesca Chaouqui



En cuanto a Chaouqui, de 32 años, fue nombrada el pasado en 2013 por el papa como uno de los ocho miembros de la comisión del organismo creado por el pontífice para la transparencia de todas las entidades financieras de la Santa Sede, a excepción del Instituto para las Obras de Religión (IOR).



Chaouqui trabajó anteriormente en la multinacional Ernst&Young Italia.

