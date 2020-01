Fiscal del caso Reynaldo Ramírez: "Siento que no he fallado"

El fiscal Marcelo Delgadillo, en su primera declaración pública luego de conocerse el desenlace en la condena a 30 años a Reynaldo Ramírez -encarcelado siendo inocente- dijo que actuó conforme a lo que establece la norma y guió su investigación en base al informe técnico y pericial que fue emitido por "el sargento Barra de la Felcv" que fue quien identificó a Ramírez como sospechoso de haber cometido un feminicidio.

"Siento que no he fallado, he actuado conforme a procedimiento. Están todos los actuados en el cuaderno de investigaciones que seguramente serán evaluados, pero eso no quiere decir que como persona no sienta de que efectivamente se ha cometido un error", señaló Delgadillo en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

Delgadillo reconoció que la investigación comenzó con errores técnicos, que no hubo la verificación de huellas y que tomaron como pruebas contundentes el hecho de que la familia de la fallecida (Verónica Menacho) señalara a Ramírez en el desfile identificativo y que luego ratificara esta presunción en el juicio y ante el jurado.

"En honor a la verdad, él (Reynaldo Ramírez) siempre manifestó de que era inocente, pero nosotros basamos nuestra acusación en el informe emitido por el sargento Barra que solicitaba su aprehensión al considerar que él tenía implicancia en la muerte de Verónica Menacho", indicó.

El fiscal defendió su trabajo y dijo que su actuación fue "completamente conforme a derecho a procedimiento" que el caso se inició con una denuncia sentada de oficio pero que "en el informe se solicita la aprehensión de "esta persona que se encontraba en Cochabamba y ante esta solicitud es que el Ministerio Pública ordena su aprehensión".

Una foto de Facebook fue el primer indicio



"Por la foto de Facebook se lo señala como presunto sospechoso", admitió el fiscal Delgadillo, pero dejó en claro que fue el perito que comenzó las investigaciones, quien tomó este dato.

Dentro de la investigación también se tomaron las imágenes que habían en una cámara fotográfica que fue hallada en el lugar en donde se cometió el crimen. "No se ha ordenado la detención porque la foto (del facebook) se parece, se ordenó su aprehensión porque el asignado al caso afirma de que esa persona había cometido el crimen", afirmó.



El fiscal también se refirió a que no se pudo cotejar las huellas digitales "dadas las características del crimen" ya que el asesino, ahora confeso y que corresponde al nombre de Moisés, abrió una garrafa y prendió fuego al domicilio de la víctima.