EEUU espera reuniones de 'alto nivel' con Bolivia

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) espera que puedan existir citas de "más alto nivel" con autoridades de Bolivia, con el fin de "estrechar aún más los lazos" bilaterales. Para la próxima gestión se trabajará el arribo de un emisario al país.



"Espero que podamos tener reuniones de más alto nivel para hablar de estrechar aún más los lazos oficiales entre los Estados Unidos y Bolivia", dijo el encargado de negocios de la representación diplomática en La Paz, Peter Brennan, ante la consulta de EL DEBER.



"El 16 de septiembre de este año, la embajada (de EEUU) envió a la Cancillería de Bolivia una propuesta para una posible visita del Vicesecretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Alex Lee, a producirse entre el 16 a 20 de noviembre", se informó en octubre pasado.



Finalmente, ante la falta de una respuesta por parte del país, el arribo del representante no se produjo, por lo que ahora se trabajará en 2016 para lograr que algún otro funcionario estadounidense llegue a territorio nacional y se pueda allanar la reposición de embajadores.



"Espero que sí, es algo que no tenemos establecidos, después del fin de año vamos a trabajar en eso y espero que podamos tener unas visitas. Hemos seguido con el trabajo que hemos desarrollado en el último año, en áreas de interés mutuo, como el comercio, medio ambiente, ámbito de intercambios cultura,les y educativo, vamos a seguir con eso", agregó Brennan.



Sostuvo "dije al Canciller que espero que podamos seguir trabajando en mejorar la relación, estrechar mas los lazos entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos, ese es nuestro deseo y vamos a seguir trabajando".



La Paz y Washington suscribieron el 7 de noviembre de 2011 un convenio que sentaba las bases del nuevo relacionamiento bilateral, marcado desde 2008 por una compleja situación a raíz de la mutua expulsión de embajadores y denuncias de injerencia.