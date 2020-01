La carne de pollo baja, a pesar de la alta demanda

A pesar de la alta demanda, por ser carne blanca, el precio del kilo de pollo está por los valores más bajos desde hace mucho tiempo.



En un recorrido realizado por los principales centros de abastecimiento de la ciudad (Abasto y Los Pozos), se pudo comprobar que el kilo de la carne de pollo se está comercializando en Bs 9 y Bs 10.

Arminda Salas, vendedora en el mercado Los Pozos, indicó que en estos últimos días la abundante oferta de pollo hizo que su precio baje y que en algunos casos se los venda hasta en Bs 8,50.

Mientras que para Susana, vendedora en el mercado Abasto, a pesar de que en estas fechas la demanda de la carne de pollo aumenta, su precio se mantiene bajo y, según su criterio, eso seguirá hasta fines de abril.



“A nosotros por mayor el pollo nos llega barato, por eso no podemos mantener su precio a Bs 13 y Bs 13,50, por lo que tenemos que bajarlo a Bs 10”, explicó Susana.

Preocupación

Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) y de la Asociación Departamental Santa Cruz de Avicultores (ADA), señaló que actualmente los productores están recibiendo por el kilo vivo Bs 6, un valor que no cubre los costos de producción y que puede generar que muchos avicultores dejen el negocio hasta que los precios se estabilicen.

“Hay excedentes que provocan una sobreoferta, este no es un tema nuevo, es un problema que se soluciona con la apertura de nuevos mercados”, indicó Alandia.

En cuanto al huevo, Alandia señaló que su costo se encuentra estable y que no registra ningún aumento.

Incremento



En contracorriente de la carne de pollo, el queso registra un importante aumento de su precio, pues de Bs 24 el kilo subió hasta Bs 32.



“Es por esta semana y la otra que su precio aumenta. Las personas compran más queso y, como es habitual, se pone un poco más caro”, dijo Arturo Ramírez, vendedor en el mercado Abasto.

Para el economista Jorge Raúl Paz no es ideal que un producto baje tanto de precio, afectando a los productores, y que si el mismo no se estabiliza en el mercado, es necesario que el Gobierno intervenga para corregir los costos de producción y los destinados al consumidor final