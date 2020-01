Bolivianos ofertan ‘combos’ en Iquique para traer chutos

El ‘mar de motorizados’ que provienen en barcos desde Dubái, Corea del Sur, Japón y EEUU hasta el puerto de Iquique (Chile) tiene un mercado seguro en Bolivia y otros países de la región.



La avenida Circunvalación de la capital playera es el lugar donde se generan millonarios negocios. Si bien la venta es legal en la zona franca, una vez transportados al territorio boliviano se vuelve ilegal. En esta avenida se han asentado grupos de bolivianos, pakistaníes, libaneses, paraguayos y peruanos. También hay un grupo reducido de chilenos.



En el caso boliviano se observa gente de Oruro, Potosí, y Cochabamba. Hay más de medio centenar de mujeres de pollera que ayudan a los pakistaníes y libaneses a vender los autos.

Lo cierto es que en esta zona nada es imposible. Los grupos organizados en ‘sindicatos’ tienen planes especializados para evadir todo tipo de control en la frontera boliviana por precios que van desde $us 500 hasta los $us 750 por cada auto.



El negocio comienza en pequeñas tiendas dedicadas a la venta de sándwich, además de algunas pensiones de los bolivianos que se han asentado en la calle Esmeralda.



Iván, Jorge y Ros son algunos de los que aseguran que pueden introducir sin ningún problema los motorizados hasta la región que el cliente desee. Allí se pacta en menos de media hora el negocio. Algunos aseguran que están organizados en sindicatos desde Iquique pasando por Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, y por lo tanto nada puede fallar, así lo revelaron al equipo periodístico que visitó la zona.

Traspasos

Los grupos de comercialización de ‘chutos’ garantizan prácticamente todo el ‘combo’, pues consiguen las patentes, hacen los traspasos, la venta de seguros de tránsito, etc. Una vez logrado todo el proceso, los autos esperan a sus nuevos dueños. Los potenciales compradores son bolivianos y paraguayos.



En el negocio hay regateo. Autos casi cero kilómetros se los encuentra desde $us 7.000, camionetas Toyota Hilux en $us 23.000, Mercedez Benz desde $us 8.700, etc., todos son vendidos como usados para evadir impuestos. Sin embargo, lo que llama la atención es que siguen vendiendo motorizados modelos 2012, 2013 y 2014, lo cual está vetado por la norma boliviana (Decreto 29836).



Al respecto, en la Zona Franca de Iquique (Zofri) se afirmó que todas las operaciones efectuadas allí son legales y que cualquier distorsión en el mercado es problema de las partes y de lo que pueda ocurrir en la parte boliviana.



Y es así. Una vez se pasa la frontera de Pisiga comienza el malabarismo de la gente que interna los motorizados. Algunos inclusive bajan autos de los camiones en Pisiga y a partir de allí se internan por diferentes rutas alternativas de Oruro como La Rivera, Cahuana, Todos Santos, Sabaya, Esmeralda, Huachacalla, etc. Es más EL DEBER siguió a algunos motorizados que fueron internados hasta las poblaciones entre Ventilla y Cuiza en la ruta Oruro-Potosí.

Cambio de volantes y sistema

A varias cuadras de la avenida Circunvalación (Iquique), subiendo un cerro, hay una treintena de talleres que realizan cambio del volante y se añaden otros implementos de acuerdo al requerimiento del cliente. Se lo puede hacer en tres horas por un precio de $us 250. En este lugar hay otros grupos que garantizan el transporte de coches de segunda mano hasta la zona que desee el comprador. “Garantizamos que el auto llegue hasta la puerta de su casa, no importa que sea provincia o ciudad”, dijo Jorge, un especialista en el cambio de volantes.



El paso fronterizo es clave para el comercio entre la zona franca de Iquique y Bolivia, además de formar pieza clave del corredor bioceánico. En 2016 ingresaron 360.471 pasajeros a Chile y 326.688 salieron por Colchane, mientras que la carga ingresada subió un 72% y la salida un 21% en comparación a 2015. En cuanto a la cantidad de vehículos también hubo un alza y el 2016 ingresaron 38.111 y salieron 39.522, lo que significa alzas de 9% y 17%, respectivamente.

La Aduana ve fraude

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, ve un negocio fraudulento de parte de estos grupos y alertó a la gente a no asumir riesgos en Iquique porque supuestamente hay un control riguroso en el paso fronterizo y en las poblaciones aledañas.

Considera que es difícil internar vehículos con esos precios ‘bajos’ y asegura que de existir se reforzará los controles en las poblaciones aledañas a la frontera con Chile. Descartó que se internen autos en camiones.



La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a través de su titular Ronald Nostas exteriorizó su preocupación por el asunto. “Queda claro que hay un daño millonario al país.

Estos autos chutos entran por todos lados en esa parte de la frontera, sin un control eficiente, lo que denota una falta de decisión política que permita una verdadera lucha contra esa ilegalidad. Estas mafias organizadas no solo internan autos chutos sino todo tipo de mercaderías afectando al comercio legal, a la industria nacional, fomentando la informalidad”, dijo.

Agrega que no le sorprende el tema y pide a las autoridades actuar con mano dura