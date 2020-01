3 fallecidos y 300 heridos por incendios en Portugal

Los tres fallecidos en los incendios que azotan Funchal, la capital del archipiélago luso de Madeira, son de la misma familia y hay un total de 300 heridos hospitalizados, según confirmó este miércoles el alcalde de la ciudad, Paulo Cafofo.



"Puedo confirmar que los tres fallecidos eran familia, aunque no sé el grado de parentesco", dijo Cafofo.



En relación a una posible persona desaparecida, el alcalde de Funchal dijo que, "de momento, no se puede confirmar nada" al respecto.

Los tres fallecidos fueron sorprendidos por las llamas en casas muy próximas de la población de Santa Luzia.



"Los bomberos intentaron rescatar a uno de los fallecidos en el momento en el que se le estaba quemando la casa, pero ya no pudieron hacer nada", lamentó el alcalde antes de añadir que los otros dos "fueron hallados carbonizados en el interior de sus viviendas".



En la comarca de Funchal, hay en total diez poblaciones en las que se han registrado incendios forestales en las últimas horas que, "por suerte, están remitiendo y ha bajado un poco el peligro", explicó el regidor desde una de las zonas incendiadas.



Sobre los heridos, Paulo Cafofo dijo que la mayoría no revisten gravedad ya que están hospitalizados "por inhalación de humo o por pequeñas heridas" en el Hospital Nélio Mendonça.



"La noche ha sido muy complicada por el viento y las altas temperaturas", lamentó el alcalde, que dijo que había sido informado de que durante la mañana se ha reavivado algún foco de los fuegos de Funchal.



En cuanto a los daños materiales, apuntó que hay más de un centenar de casas afectadas por las llamas y un hotel totalmente calcinado, y que han sido evacuados los turistas de otros cinco hoteles.



La mayoría de los turistas extranjeros evacuados son alemanes e ingleses, confirmó Paulo Cafofo, quien precisó que "españoles hay muy pocos".



De momento, en una primera estimación, serían alrededor de 500 hectáreas las calcinadas por los fuegos en la capital de la isla.