Saxoman estrena canción dedicada al perro Petardo

"Saxoman y los Casanovas" estrenaron ayer una nueva canción, bajo el título de "Petardo es", en referencia al can que acompañó la protesta del Comité Cívico Potosinista (Comicpo). El video fue subido a youtube y en cuestión de horas acumula más de 2.000 reproducciones.



"Petardo es, tu perro es, mi perro es. Petardo es, un chapi es, amigo fiel. Petardo es, valiente es, pintudo es (...) San Roque lo protege porque está con el. La fuerza de Sansón está con el", señala parte de la letra del tema.



La canción está acompañada por una grabación realizada por la familia de Saxoman (Américo Estevez) y dura más de cinco minutos, que recuerdan la historia del perro, que hizo frente a los gases lacrimógenos de la Policía y no se asustó por las detonaciones de dinamita.



En la víspera el animal, que encontró una familia en Potosí, permaneció encerrado, debido a que también realizó campaña contra el estatuto autonómico de esa región, por lo que su nuevo dueño prefirió no sacarlo para que no le hagan daño.



Al final del video, el intérprete hace una reflexión sobre lo importante que es cuidar a los animales, recomendando a los dueños de cachorros no abandonarlos, darles alimento y mucho cariño. Saxoman saltó a la fama por el video dedicado al papa Francisco, que superó el medio millón de reproducciones.



