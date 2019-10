Dan libertad condicional a militar en caso Rósza

Zoilo Bernardo Salces Sepúlveda, implicado en el caso Rósza, obtuvo hoy su libertad condicional. Estuvo detenido preventivamente desde 2010 en la cárcel de Mocoví (Beni) y recibió este año una sentencia de siete años por el delito de alzamiento armado.



El juez Richard Choque tomó la decisión, tomando en cuenta que el militar se sometió a un proceso abreviado y recibió una condena dentro del denominado caso Rósza. Permaneció en la cárcel más de cuatro años.



"Me han concedido la libertad condicional, tengo que presentarme cada 30 días, no tengo que tener otros problemas judiciales, en otras palabras no infringir la ley", dijo Salces al abandonar el penal.



Según cita la agencia ABI, por el mismo caso se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva, con permiso para trabajar, el expresidente del Comité Cívico de Beni, Alberto Melgar Villarroel.



Hasta el momento son más de cinco personas las que se sometieron a un juicio abreviado en el proceso, todos recibieron condenas mínimas para los delitos que se los acusó. La Fiscalía asegura que la admisión de los delitos comprueba el intento de separatismo.