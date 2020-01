Fencomin no asiste a la reunión con el Gobierno

La Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) no asistió hoy a la reunión convocada por el Gobierno para solucionar las demandas del sector.



El ministro de Minería, César Navarro, explicó que los bloqueos anunciados por Fencomin desde primeras horas de mañana (miércoles) no tienen ninguna razón de ser y que gran parte de sus demandas ya estaban siendo atendidas.



Sin embargo, dijo que tanto el vicepresidente Álvaro García, el ministro de Economía, Luis Arce, como el de Minería, los estarán esperando en los salones de la vicepresidencia para la reunión, rechazando que una comitiva llegue hasta el lugar de los bloqueos este miércoles.



Es la segunda vez que los mineros dejan esperando al Gobierno. Ayer, el ministro de Economía, Luis Arce, los convocó y ante la inasistencia lamentó que hayan decidido iniciar de manera unilateral un bloqueo y no asistir al diálogo a negociar el pliego de demandas.



Los mineros protestan por varias demandas, entre ellas una ley aprobada en el Legislativo que permite los sindicatos en las cooperativas y la pérdida de una cuota de un viceministro dependiente de la cartera de Trabajo.

?