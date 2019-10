Bolivia espera propuesta de Argentina para poder exportar más gas natural

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, afirmó este viernes que esperan una propuesta de Argentina sobre un incremento de los volúmenes de gas natural, aunque subrayó que es prioridad el mercado interno.



El titular de la cartera de Hidrocarburos se pronunció tras conocer la decisión de Argentina de comprar el energético a Chile a un precio mayor al que paga a Bolivia.



"Estamos predispuestos a que en algún momento ellos puedan incrementar volúmenes mayores en el contrato. Si nosotros estamos en la capacidad de abastecer el mercado, lo haremos. Obviamente que la prioridad es el mercado interno", dijo Sánchez.



Aseguró que Bolivia está cumpliendo con el contrato que establece un promedio anual de envíos de entre 18 y 19 millones de metros cúbicos diarios, aunque reconoció que hubo algunos días en que se enviaron unos 14 millones de metros cúbicos.



"Nosotros tenemos la capacidad de abastecer día a día. No hemos incumplido a Brasil, no hemos incumplido a la Argentina, no hemos tenido una propuesta para aumentar volúmenes", insistió Sánchez.



Crece el consumo interno



El ministro dijo que el mercado interno está creciendo debido a varios proyectos productivos que usan gas natural, pero "los hermanos argentinos tienen la posibilidad de sentarse en la mesa de negociaciones y proponer nuevos volúmenes".



¿Cuánto cobra Bolivia por el gas?



Bolivia cobra actualmente a Argentina 3,8 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica), un tercio del precio vigente antes de la bajada del coste del barril de petróleo, al que por contrato se indexa el precio del gas boliviano.



Argentina comprará energético desde Chile



Argentina comenzará a importar el energético desde Chile desde la próxima semana y por un período de tres meses para hacer frente a la fuerte demanda de este combustible durante el invierno austral.



La importación, por un total de 5 millones de metros cúbicos diarios de gas a partir del 11 de mayo, se hará a través de dos contratos, firmados con la francesa GDF Suez y con la estatal Empresa Nacional de Petróleo (Enap) de Chile.



El contrato de Argentina con GDF Suez asciende a 73,4 millones de dólares, a un valor de 7,2 dólares por millón de BTU de gas En tanto, el contrato con Enap es por 22 millones de dólares, a un precio de 6,9 dólares por millón de BTU.

