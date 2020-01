DIGCOIN reemplaza a Sacaba en el trópico

Año tras año, el reporte de Naciones Unidas señala que la mayor cantidad de coca de Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba.



El viceministro de la Coca, Wilfredo Llojlla, dijo que “las reglas de juego son para todos. Sabemos que en Yungas todos pasamos por La Rinconada y llegamos al mercado legal, lo que no pasa en Cochabamba, pero está el Digcoin, que controla y fiscaliza la circulación y transporte de la hoja de coca y la comercialización”. La autoridad acotó que “Sacaba no tiene ubicación estratégica. No sucede lo mismo en Yungas. No hay un vacío, el control se hace”.