El semillero del rock cruceño está que arde

Diecinueve agrupaciones emergentes se enfrentarán hoy y mañana, desde las 19:00, en el coliseo de la UPSA, para hacerse con el prestigioso premio de U Rock. Después de una selección a la que se presentaron 40 bandas, nueve grupos conformados por colegiales y otros diez de universitarios se someterán a la evaluación de un jurado compuesto por músicos y profesionales en la materia.

En el apartado de colegios, que subirán hoy a la tarima, están Trama, The Cubicle, Toro Mecánico, NH4, The Fictioners, Black Jack, The Fucking Mexican Hijo of Mr. Trump, El Coco Está En La Casa y 90A20. La banda invitada es La Luz Mandarina.

Mañana será el turno de las agrupaciones universitarias con la participación de Funky Chopps, We Will Rise, Rocking Blues, Hey Nena, Camaleon, Smoke Elephants, Majadito Atómico, The Flying cat, Utopía y Los Oteros. Como invitados estarán los chicos de Black Wings, ganadores del año pasado.

El premio incluye la grabación de un demo en un estudio profesional, una sesión de fotos en Vannett Photography, horas de ensayo en 220, Bs 2.000 en efectivo y trofeos. Lo recaudado irá para el Hogar Alalay

¿DÓNDE?

Dirección. Av. Paraguá, pasando una cuadra del 4to anillo, diagonal al Hipermaxi.

Entrada. Bs 20.