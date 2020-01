Concejo ajusta ley de la fotomulta y alistan protestas

En menos de 24 horas la ley municipal sobre las fotomultas sufrió cambios aunque más de forma que de fondo. Ayer, el Concejo Municipal aprobó la modificación a la normativa, le quitó la palabra fotomulta y la denominó Ley 414 Para Infractores Viales, donde se da un plazo de 120 días hábiles para que el ejecutivo municipal apruebe el reglamento de la norma.

Entre tanto, los dirigentes del transporte público, que objetan esa norma, amenazan con iniciar medidas de presión para evitar la aplicación de la ley. Asimismo, anuncian que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Las modificaciones a la ley se hicieron el lunes en la Comisión de Planificación y Constitución del Concejo tras las observaciones que hizo la dirigencia del sector transportista y ayer la ley corregida pasó al plenario para su consideración. Fue aprobada con nueve votos. Solo el concejal Johnny Zeballos (MAS) se abstuvo de votar.

Al artículo cinco de la primera ley se le agregó en el texto de que la comuna debe completar la señalética en todo el municipio de Santa Cruz de la Sierra. En el parágrafo III se eliminó el tema del rol que debía cumplir la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de la Asociación de Propietarios de Surtidores (Asosur) y se dejó que la detección de los conductores infractores se haga en coordinación con la Policía Nacional.

El artículo nueve también sufrió cierta modificación, pues se eliminó el plazo de 120 días para la campaña de educación vial y concienciación ciudadana. Ahora esa tarea deberá ser permanente.

También se eliminó el artículo 10 que especificaba que los recursos económicos iban a ser destinados a la atención de salud gratuita.



Minutos antes de la aprobación y sanción de la ley, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, explicó a los medios de prensa que el espíritu de la norma es para proteger a la familia y bajar el número de accidentes fatales de tránsito.



Sosa aclaró que no había ningún interés en la recaudación económica por concepto de las infracciones viales y aseguró que no existe dualidad de funciones entre la comuna y la Policía. Además, pidió a los técnicos de la Secretaría de Movilidad Urbana evitar hablar de montos económicos por infracciones, sino explicar que lo que se busca es reordenar el tráfico vehicular. También se le pidió consensuar con los sectores sociales para la elaboración del reglamento de la nueva ley.

En el Concejo

Las modificaciones a la ley de la fotomulta fueron aprobadas por dispensación de trámites. Ya en el debate, el concejal ucesista, Johnny Fernández, planteó que antes de hablar de sanciones por infracción vial se termine de colocar la señalética, se masifique la campaña sobre educación vial y que en la redacción del reglamento de la norma se considere las observaciones que hizo el sector transportista referente a la transferencia de vehículos.

En este punto, Fernández pidió recomendar al ejecutivo municipal establecer plazos para que los dueños de motorizados regularicen la documentación de sus vehículos.

Por su lado, Zeballos se quejó porque no fue informado del inicio del trabajo de modificación de la norma y dijo no estar de acuerdo con el artículo 8, pero no especificó cuál era la observación que tenía en ese aspecto.

Transportistas amenazan



Una hora antes de la aprobación de las modificaciones a la norma, el dirigente de los taxis y radiotaxis, Carlos Mamani, advirtió que si el burgomaestre no deroga la ley 414, ese sector iniciará medidas de presión que van desde marchas, bloqueos y huelga de hambre en las puertas de las casas de los 11 concejales.



“Con las disculpas del caso, pero es la misma chola con otra pollera esa modificación de la ley que pretende hacer el Concejo”, expresó Mamani que ayer llegó hasta las oficinas del órgano deliberante a la espera del tratamiento de la ley.



El asesor legal de los transportistas, Otto Ritter, lamentó que el Concejo haya excluido a ese sector del trabajo de la modificación de la ley, pese a que en presencia del burgomaestre, la presidenta del legislativo se comprometió a tomar en cuenta la participación de ese gremio. “Este Concejo no cumple el compromiso que hizo en presencia del alcalde, no tiene palabra”, afirmó el abogado, que anunció que presentarán los recursos legales ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma y así dejar sin efecto su aplicación.



En contrapartida, un grupo de dirigentes de las juntas vecinales, a la cabeza de Abad Lino, llegó hasta el Concejo para respaldar la nueva ley, pues, según él, la finalidad es proteger al ciudadano.

Infractores harán labor social antes de pagar multas

El proyecto de reglamento contempla al menos tres instancias antes de llegar a una sanción económica

Tras las críticas por la virtual aplicación de multas por infracciones de tránsito, el secretario de Movilidad urbana del Municipio, Rolando Ribera, aclaró ayer que en el reglamento de la ley 414 se prevé incorporar ‘trabajo social’ para las personas que infrinjan las normas de tránsito, es decir, primero habrá una advertencia a modo de educación vial.

En la segunda instancia se aplicará un resarcimiento en la parte civil a través de recibir ocho horas de educación vial, luego el posible infractor deberá impartir educación vial durante cuatro horas en las unidades educativas junto con los técnicos de la Alcaldía.

En el último caso que un conductor sea reincidente y cometa más infracciones, recién ahí se considerará la aplicación de una multa económica, cuyo monto será definido una vez que se apruebe el reglamento.

Además, el ejecutivo municipal está considerando una instancia para que el conductor infractor pueda apelar a las sanciones que le aplique en base a la Ley para infractores viales y la reglamentación. Ese ente, según Ribera, deberá estar conformado en una comisión con diverso organismos del Estado en el aspecto legal, municipal y de la Policía.