¿Perdió Apple la magia que la hizo famosa?

¿Se enfrenta Apple simplemente a una pausa en su crecimiento, en medio de las dificultades de la economía global, o ha perdido su magia capacidad de soñar y crear nuevos y sorprendentes artilugios como el iPhone?



Esa pregunta está en casi todas las cabezas en Wall Street después que las acciones de la empresa con sede en California cayeran más de 6%, a 97,82 dólares, al cierre de las negociaciones del miércoles en el Nasdaq.



Esa caída borró el equivalente a 40 mil millones de dólares en capitalización de mercado y se produce después de que Apple reportara el martes su primera caída trimestral de ingresos en 13 años.



Apple prevé que también el trimestre actual podría ser difícil. Los ingresos disminuyeron entre enero y marzo de este año debido a la primera caída en las ventas del iPhone desde el lanzamiento en 2007 de los teléfonos móviles que hipnotizaron al mundo.



Desde entonces las ventas del iPhone se habían constituido en el motor de las ganancias de Apple.



¿ Un nuevo buque insignia?



En un reporte a los analistas, la firma FBN Securities dijo estar "preocupada" pues desde que Tim Cook asumió como presidente ejecutivo de Apple, en 2011, no se ha presentado "ninguna transformación real en los productos".



El reloj de Apple, presentado el año pasado, fue considerado como la primera incursión de la compañía en una nueva categoría de producto durante la era Cook, pero hasta ahora no se han revelado las cifras de ventas.



Cook se limitó a asegurar en las últimas semanas que el reloj inteligente de Apple "cumple las expectativas".



Dada la ausencia de cifras oficiales de ventas, los observadores no dejan de especular sobre cómo está respondiendo el mercado al reloj de Apple.



El hecho de que el Apple Watch necesite sincronizarse con el iPhone ha puesto en duda de que pueda ser un producto con vida propia en vez de sólo un accesorio.



El Apple Pay, el servicio que permite a los iPhones actuar como billeteras digitales, también ha sido recibido con inquietudes similares.



Durante mucho tiempo Apple ha sido un blanco perfecto para rumores, con especulaciones sobre su incursión en los sectores del automóvil sin conductor y la realidad virtual, en los que ya trabajan algunos de sus competidores.



"El ingreso al mercado de vehículos aún está a años de distancia y no es claro en absoluto si Apple tiene oportunidades reales, especialmente teniendo en cuenta el reciente éxito de Tesla con su Modelo 3", advierte FBN en su informe.



Tesla ha recibido numerosos pedidos a pesar de que la presentación del automóvil sólo será dentro de un año.



En busca del nuevo Steve Jobs



"El ritmo de innovación se ha frenado por completo en Apple", dijo Trip Chowdhry, analista de Global Equities. "Los proyectos de los que Tim Cook habla están tomando tanto tiempo (...) que en el momento en que estén listos ya serán obsoletos".



Chowdhry muestra a Apple como una empresa en buen estado, excepto por la falta de visión y pasión en su parte directiva, señalando directamente con el dedo a Cook, al director financiero Luca Maestri y a la vicepresidenta de tiendas minoristas y en línea Angela Ahrendts.

"Desháganse de estas tres personas y Apple va a regresar a su gloria pasada", dijo el analista.



Apple está lejos de tener a alguien con la visión de Steve Jobs y para la compañía es urgente encontrar una nueva figura que sea tan apasionada como él, comenta Chowdhry, quien recomienda al exejecutivo de la firma Jon Rubinstein para esa tarea.



Guy Kawasaki, que ayudó a poner en marcha el ordenador Macintosh en la década de los ochenta, dijo en una entrevista con CNBC televisión que Apple tiene que volver a hacer productos que la gente desee tener.



Kawasaki mencionó por ejemplo que los nuevos modelos de iPhones cuentan con mejoras respecto a las generaciones anteriores, pero no se distinguen mucho de sus competidores.



"Necesitamos un producto que salte a la siguiente curva", dijo Kawasaki. "No creo que sea simplemente haciendo un iPhone más pequeño o más grande que el iPad".



Añadió que Jobs y su famoso "campo de distorsión de la realidad" podrían deslumbrar a las personas con sus actualizaciones de productos, pero sin él estas modificaciones no han logrado ser consideradas tan revolucionarias.



Empero muchos analistas aconsejan a los inversionistas ser pacientes. "Sólo tienen que esperar hasta 2017, cuando las comparaciones serán más fáciles de hacer", aconseja FBN, señalando que es difícil medir el desempeño este año cuando estaba de por medio el debut del iPhone 6.



La llegada del iPhone 7 podría significar un "cambio de juego", según RBC Capital Markets.



Los analistas también resaltan que con su marca en más de mil millones de dispositivos que se utilizan en todo el mundo, Apple está bien posicionada para obtener dinero con la venta de contenidos, productos y servicios a los usuarios de sus productos.