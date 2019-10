Muestran otros supuestos mensajes entre Quintana y Zapata

Nuevos supuestos intercambios de mensajes de WhastApp entre el ministro Juan Ramón Quintana y la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, fueron divulgados en las últimas horas.



En ellos hablan de la información dada a conocer, un día antes, por el periodista Carlos Valverde, sobre la existencia de un certificado de nacimiento del supuesto hijo de Zapata y Morales.



En los supuestos mensajes -divulgados por el programa Encontrados, que dirige el periodista Gonzalo Rivero en Católica TV- Zapata señala a Quintana: "Por favor amor ve la noticia de Carlos Valverde es recalcitrante no pude dormir, salió el tema del niño, por favor toma cartas en el asunto, parece que quieren afectar la imagen del sujeto… Lo llamo??".



Quintana habría respondido entonces lo siguiente: "Estoy viendo de controlar eso la noticia está fundada en tal sentido que sólo tú puedes para esto" y, después: "Me preocupa, me dijiste siempre que tenías controlado ese tema y salió ese certificado". Más tarde, ella señala: "Qué debo decir estoy en el hotel".



En otros segmentos de los supuestos mensajes difundidos por Gonzalo Rivera se refleja nuevamente la intimidad que tenían Gabriela Zapata y el ministro de la Presidencia.



Quintana le habría dicho, según publica la Agencia de Noticias Fides (ANF) citando al programa Encontrados, "esa voz tan importante, tan hermosa. Felicidades mi amor" a lo que Zapata supuestamente respondió "la voz de guerra de este proceso, dios me lo cuide y me lo proteja siempre".