EEUU se comprometió a no aplicar pena de muerte

Para que México concediera la extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán a los EE.UU., ese país tuvo que comprometerse a no aplicarle la pena de muerte en caso de que sea condenado por alguna de las causas por las cuales será procesado.



Una vez en tierra norteamericana,



El Chapo será procesado ante una corte federal de Texas por asociación delictiva, narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero, y ante una corte de California por asociación para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla.





En Texas existe la pena capital por homicidio, uno de los delitos por los que está acusado. "El gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al señor Guzmán Loera, en caso de ser extraditado y juzgado en ese país", indicó el Gobierno mexicano.



Estados Unidos se comprometió a no aplicar la pena de muerte si el Chapo es condenado