10 años del primer video más viral de Youtube

A pesar del paso del tiempo, el video “Evolution of Dance” se mantiene imbatible con sus más de 295.919.125 de visitas.



Probablemente el comediante Judson Laipply no calculó el éxito que tendría su parodia que publicó el 6 de abril de 2006 en Youtube, sobre los bailes más famosos de la música pop.



La grabación con tan solo seis minutos se convirtió en el primer video viral de esta plataforma social y aún se mantiene como el más visto de la red a pesar de que la calidad de su imagen deje mucho que desear si se compara con la oferta actual.



El video suma más de 1 millón de “Me gusta”, tan solo cerca de 93 mil “No me gusta” y más de 300 mil comentarios. Existen las versiones 2 y 3 de “Evolution of Dance”, pero no lograron causar el mismo revuelo que la original.