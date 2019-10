El reto que se debate en la Cumbre del Clima

La semana pasada, en la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en París, se avanzó de acuerdo al calendario que tenían los franceses, un poco a marchas forzadas y presionando para que se tuviera un texto listo para la segunda semana.



El texto está listo y ha sido resumido, pero no por ello es sencillo. El tema del financiamiento sigue siendo el punto más álgido, luego está el tema de la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo.



Como dato, es importante destacar el informe lanzado por Oxfam hace poco acerca de las emisiones de carbono y la brecha existente, lo que da un nuevo sentido a las negociaciones.



El informe, "La desigualdad extrema de las emisiones de carbono", ofrece nuevas estimaciones sobre el nivel de emisiones derivadas de los hábitos de consumo de los ciudadanos ricos y pobres de distintos países.



Mientras los participantes en las negociaciones trabajan para alcanzar un acuerdo basado en el total de emisiones producidas por sus respectivos países, este análisis contribuye a desmontar el mito de que los habitantes de países con un rápido desarrollo, como China o India, son los principales responsables del cambio climático.



Aunque las emisiones están aumentando rápidamente en los países en desarrollo, gran parte se derivan de la producción de bienes que se consumen en otros países, lo que significa que las emisiones asociadas a los hábitos de consumo de la gran mayoría de los ciudadanos de estos países es aún mucho menor que la de sus homólogos en los países desarrollados.



El informe evidencia la desigualdad en la producción de emisiones a nivel global, tanto entre países como dentro de los propios países. Por ejemplo: la huella de carbono media del 1% más rico de la población mundial multiplica por 175 la del 10% más pobre.



Las emisiones per cápita del 10% más rico de la población de la India equivalen a una cuarta parte de las generadas por el 50% más pobre de la población de Estados Unidos.



La huella de carbono del 50% más pobre de la población de la India es una vigésima parte de la del 50% más pobre de la población de Estados Unidos.



La huella de carbono total de la mitad más pobre de la población china (más de 600 millones de personas) equivale a solo un tercio de la del 10% más rico de la población estadounidense (aproximadamente 30 millones de personas).



Siendo el financiamiento uno de los temas más álgidos, el tema de mitigación se ha estado peleando, aunque dentro del G77+China (donde está Bolivia) el tema de diferenciación, especialmente con vulnerabilidades y con financiamiento es el meollo.



Es interesante también el silencio de la ALBA, que al contrario de otras COP, no se ha manifestado en ninguna conferencia de prensa el día de hoy, lunes, que es cuando han comenzado las negociaciones más complicadas.



Venezuela acaba de ganar el “premio” Fósil (algo que no había ocurrido) por su papel en las negociaciones. Este “premio” lo otorgan la Red de ONG ecologistas, y Venezuela, junto a Arabia Saudí, lo ganaron por su oposición a las políticas para descarbonizar su economía.