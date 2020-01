Tráiler de Cincuenta sombras rompe récord

El tráiler de Fifty Shades Darker, la secuela de Fifty Shades of Grey (2015), batió el récord de visionados al registrar 114 millones en sus primeras 24 horas desde su estreno este martes.



Según datos de Universal citados por los medios especializados Variety y The Hollywood Reporter, el total de reproducciones del adelanto de este filme en plataformas como Youtube, Facebook o Instagram superó la antigua marca de 112 millones que ostentaba Star Wars: The Force Awakens (2015).



Por países, 39,4 millones de visionados correspondieron a Estados Unidos y Canadá, 18,9 millones al Reino Unido, 12,4 millones a Brasil, 9,8 millones a Francia, 6,8 millones a México y 6 millones a Italia.



Fifty Shades Darker, que llegará a los cines en febrero de 2017, ha sido dirigida por James Foley y cuenta de nuevo con los actores Jamie Dornan y Dakota Johnson en los papeles de Christian Grey y Anastasia Steele, respectivamente, Fifty Shades of Grey, la primera adaptación fílmica de las novelas eróticas de E.L. James, recaudó en todo el mundo 571 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.



En una entrevista reciente, Dornan adelantó que Fifty Shades Darker, entre otros aspectos, explorará "los orígenes" de Christian Grey, que darán claves sobre la naturaleza del personaje.