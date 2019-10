Sacan cuadros de Hugo Chávez del Parlamento

En la Asamblea Nacional de Venezuela ya no quedan rastros de Hugo Chávez. Sus imágenes fueron retiradas este miércoles por órdenes del nuevo presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup.



Recién posesionado el martes en su nuevo cargo, tras la victoria con mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición ordenó retirar los afiches y cuadros de Hugo Chávez.



El video del desalojo de las imágenes fue publicado por el canal VTV, en él que se escucha las órdenes de Ramos Allup. "No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez o (Nicolás) Maduro, llévense toda esa vaina (cosa) para Miraflores (sede del ejecutivo) o se lo dan al aseo", manifestó.



"¡Mira lo que están haciendo con nosotros. Nunca van a acabar con la revolución!", grita un hombre cuando ve cómo se retira la imágen de Chávez, según constataron reporteros de la agencia AFP.

Las imágenes del líder de la revolución venezolana fueron trasladadas este miércoles a una sala del palacio legislativo donde de momento están almacenados.,

Por otra parte, Ramos Allup manifestó en su cuenta de Twitter, en octubre pasado, que se restituirá la estatua de Cristóbal Colón que fue retirada por el oficialismo. "Malandrería chavista derribó histórica estatua Cristóbal Colón del Paseo Colón. Pronto restituiremos estatua y verdad histórica", publicó.



Mira el momento del desalojo de las imágenes de Chávez en el vídeo ubicado en la parte superior de la nota.