Originarios advierten con cercar la ciudad de Potosí

Organizaciones del norte de Potosí advierten con cercar la capital de ese departamento en caso de no se instale el diálogo entre el Comité Cívico y los ministros de Estado, tras el feroz enfrentamiento entre la Policía y los mineros en la víspera en la ciudad de La Paz.



Según Julián Cussi, Eecretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus Norte Potosí (Fsutoa-NP), la dirigencia de los marchistas en la sede de Gobierno tiene esta jornada para suspender su protesta y acudir a la cita con autoridades.



"Las organizaciones del norte de Potosí damos 24 horas a Comcipo para deponer medidas de presión y acudir al diálogo con los ministros, caso contrario cercaremos la ciudad de Potosí", señaló en conferencia de prensa en el Legislativo.



Explicaron que "antes de rodillas teníamos que pedir diálogo, ahora Comcipo esta haciendo esperar a los ministros y eso no puede ser", por lo que junto con asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) urgieron un nuevo encuentro para buscar soluciones.



El pronunciamiento tiene lugar junto similares posturas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los cocaleros del Chapare y la Confederación de Juntas de Padres de Familia. Todas esas organizaciones exigen a los cívicos acudir al diálogo.



Mientras, el máximo representante de Comcipo, Jhonny Lllaly, afirmó que esperan una nueva carta en la que se garantice las cuatro condiciones que antes hicieron conocer y la liberación de los más de 50 detenidos para volver a conversar con ministros.



Hasta el momento en Potosí se cumplen 18 días desde que se inició en paro cívico y 23 desde que comenzó el conflicto. Aún no existe una convocatoria formal al diálogo, tras los dinamitazos que dañaron ayer el viceministerio de Régimen Interior.



Video de la detonación de la puerta de la dependencia estatal:,

#URGENTE Detonan dinamita en la puerta del ministerio de Gobierno pic.twitter.com/pskfSCy3fm— EL DEBER (@diarioeldeber) julio 22, 2015 n n n n