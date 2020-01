“En su momento habrá que hablar con Perú sobre mar”

Optimista, así luce el Procurador General del Estado en su oficina de un céntrico edificio de La Paz y no duda a la hora de abrir posibildades de diálogo con Chile, pero adelanta que la condición previa es devolver a Bolivia su cualidad marítima; afirma convencido que en 2018 se conocerá el fallo de La Haya.



¿Cuál es la evaluación que tiene hasta ahora de lo que sucede en la Corte Internacional de La Haya?

Yo creo que se está actuando de manera correcta, Bolivia necesita la oportunidad de pronunciarse nuevamente en un segundo alegato que se denomina réplica y Chile tiene derecho a responder como último alegato que es la dúplica. De acuerdo al estatuto de la CIJ, lo que corresponde es que la Corte establezca un plazo a Bolivia para que escriba su réplica y ese mismo plazo a Chile para que presente su dúplica, este será el ultimo paso que daría por concluida la etapa escrita y se pasaría a la etapa oral que es la etapa más importante que creemos que será en 2018.



El 2018 será un año preelectoral ¿puede contaminarse el proceso internamente en los dos países?

Lo recomendable es que este tipo de temas en cuanto a nosotros se refiere sea siempre visto como una política de Estado, entonces oficialismo y opocisión deberían entender que son temas que nos interesan a todos (...) sabemos que en Chile hay varios actores que participan en la demanda del Estado chileno y pretenden candidaturas pero ese es su problema no es lo mejor porque al interior de sus países se vuelven vunerables y la misma acción jurídica se ve perjudicada.



¿Es posible complementar los dos temas, demanda marítima y Silala? tomando en cuenta que incluso es el mismo equipo jurídico.

La demanda que presentó Chile por el Silala es una demanda absolutamente artificial, sin fudamento e impulsada por situaciones políticas y lo hiceron ante el anuncio que hizo el Presidente Evo Morales sobre la segunda demanda y Chile se apresuró a presentar una demanda sin una buena argumentación jurídica, entonces este tipo de actitudes tiene pies muy cortos; esta demanda en su oportunidad ha de ser sometida a una contrademanda y por supuesto se clarificará que más allá de los elementos artificiosos de Chile, en realidad son dos demandas de Bolivia contra Chile, la demanda marítima y el Silala.



Después del fallo de La Haya ¿será el momento de hablar con Perú? por lo que implica otros tratados.

La demanda es contra Chile, es Chile la que tiene la obligación de negociar para entregarle a Bolvia un acceso sobre el litoral Pacífico, las condiciones se verán en la negociación que venga como consecuencia de la orden que debe emitir la CIJ en una sentencia firme. Es posible que en esa negociación posterior al proceso hayan elementos que tengan relación con el Estado peruano y por supuesto en su mmento se verá; el Perú ha manifestado, en diferentes momentos que no será un incordio para que Bolivia recupere su cualidad y tenga su acceso al mar.



Las autoridades chilenas reclaman porque se pide diálogo por un lado y se denosta por otro y piden una convocatoria real ¿es posible hacerlo?

Nosotros hablamos con claridad, con sinceridad pero con firmeza, entonces detrás de cualquier declaración, si ustdes hacen seguimiento se darán cuenta que siempre estuvo la vocacion de dialogar y el presidente Evo lo dice permanentemente ‘somos un país pacifista, con vocaciónpacifista’ invitamos una y otra vez a negociar, no podemos cerrarnos, pero eso no quiere decir que a diferencia de otros años nos callemos frente a Chile para pedirle por favor, no, hay una obligación de Chile y los obligaciones no se piden, no se suplican y es el Presidente el que hace respetar los derechos de Bolivia frente a las actitudes abusivas de parte del Estado chileno.



¿La agenda de 13 puntos es una fase superada?

Hay otros temas con Chile y podemos hablar, pero hay un tema capital que pasa por la pacificación real de la región.



¿Se puede hablar de la fórmula gas por mar?

Hay una infinidad de elementos, una vez que el tema marítimo sea resuelto podemos complementarnos como con Argentina o Brasil, puede haber una complementacion económica en difentes áreas, pero una vez solucionado el tema de la cualidad marítima de Bolivia.