Ocho inspiraciones reales de éxito empresarial

12/04/2015



Nunca deja de sorprenderme cuánto tiempo gasta la gente buscando atajos mágicos para alcanzar el éxito empresarial cuando el ejemplo está al frente: emprendedores reales que comienzan negocios verdaderos, que emplean gente real y que hacen productos y servicios para sus clientes. La única forma para comenzar es aprender una habilidad comercial y trabajar duro. Si quieres iniciar un negocio, estos casos pueden inspirarte y guiar tu planeación.



1

Pierre Omidyar

En 1995, un programador de computadoras subastó cosas en su sitio web. AuctionWeb, como era conocido, era un proyecto personal, pero cuando la cantidad de tráfico aumentó, fue necesario crear una cuenta en internet y Omidyar comenzó a cobrarle algo a las personas por el servicio. Contrató a su primer empleado para que se hiciera cargo de estos pagos. Este sitio hoy es conocido como eBay.



2

John Ferolito y Don Vultaggio.

En los 70, una pareja de amigos de Brooklyn creó una distribuidora de cerveza en la parte trasera de un autobús. Dos décadas después, al ver lo bien que le iba a Snapple, decidieron hacer bebidas dulces y lanzaron AriZona Green Tea. Hoy en día, es la marca número uno en EEUU y se vende a escala global. Estos amigos aún son dueños de la firma.



3

Matt Maloney y Mike Evans

Eran desarrolladores de software en Chicago. Trabajando en un proyecto se cansaron de llamar a los restaurantes para pedir cena, fue entonces cuando se les ocurrió la idea de tener un solo lugar al cual llamar para recibir la comida. Ahí es donde decidieron iniciar GrubHub, empresa que se dio a conocer en abril de 2014 y ahora vale más de $us 3.000 millones.



4

Joe Coulombe

Después de operar una pequeña cadena de tiendas de conveniencia en el sur de California tuvo una idea: tal vez los universitarios quieran algo mejor que el Seven Eleven. Así que abrió una tienda con un tema tropical en Pasadena llena de vino y otras bebidas, contrató buenos empleados y les pagó bien. Agregó más locales cerca de universidades, comida saludable y así fue como comenzó Trader Joe’s.



5

Howard Schultz

Un viaje a Milán le dio la idea a un joven vendedor que trabajaba para una tienda de café en Seattle de mejorar la calidad del espress como lo hacían en Italia. Su jefe no tenía ganas de ser dueño de varias cafeterías, pero accedió a financiar la idea de Schultz. Hasta le vendió el nombre del negocio Starbucks.



6

Phil Robertson

Amaba cazar patos, tanto que prefirió hacer eso en lugar de jugar para la NFL. Inventó un llamado para patos, comenzó su propia empresa llamada Duck Commander, eventualmente puso a su hijo Willy a cargo y eso dio lugar a un imperio de medios de comunicación y merchandising llamado Duck Dynasty.



7

Konosuke Matsushita

En 1917, en Japón, un aprendiz de 23 años que no tenía ninguna educación formal trabajaba en la empresa Osaka Electric Light. Se le ocurrió la idea de una toma de luz mejorada.



Su jefe no estaba interesado, así que el joven Matsushita comenzó a hacer muestras en su sótano. Después probó con lámparas para bicicletas que funcionan con baterías y otros productos electrónicos. Matsushita Electric, como era conocida hasta 2008 cuando la empresa cambió el nombre a Panasonic, ahora vale $us 66.000 millones.



8

Steve Wozniak y Steve Jobs

Fueron amigos desde secundaria, estos dos jóvenes que abandonaron la universidad recibieron reconocimiento en el mundo de la computación por haber trabajado en un juego en Atari.



El tercer fundador de Apple, Ron Wayne, también era alumno de ahí