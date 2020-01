Emotiva carta de un hincha a Lampe

“Yo soy admirador número uno de usted, me gustaría que me dé la oportunidad de conocerlo”, así empieza la carta que José Antonio Parada Velasco le envió al portero de la selección boliviana, Carlos Lampe. La misma la envió con su tía que fue a Chile y la subió a su cuenta de Twitter. Su sueño no solo es conocer al cruceño, sino también que lo forme y sea su formador en su carrera como arquero.

Sus 16 años, la falta de recursos económicos y vivir en una ciudad alejada no son impedimentos para que José Antonio, que milita en las divisiones menores de Universitario de Beni, busque conocer a su ídolo. “Quisiera que me dé la oportunidad de conocerlo”, dice más adelante. “Le deseo éxito, muchos éxitos (…)”, agrega el joven beniano.

“Espero que acepte estar en el Colo Colo”, concluye Parada Velasco, en sus emotivas letras que le envió a Lampe. El guardameta de la selección le respondió vía Twitter: “Pero estamos cerquita José Antonio, yo estoy en Santa Cruz. Avísame si podrías venir así te escribo y vemos la hora porque sería en mi hotel. Lampe se encontraba en la capital cruceña con el combinado nacional.