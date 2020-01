Cineasta habla en la ONU de los discapacitados

La reconocida cineasta boliviana, Violeta Ayala, informó que intervino durante la sesión 16 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, donde relató que ha documentado seis episodios de violencia extrema de la policía en contra de las personas con discapacidad y denunció que ella, su equipo y otros periodistas bolivianos han sido intimidados por cubrir la protesta.



“He visto muchas cosas en mi carrera de más de 10 años en muchos lugares del mundo, pero lo que no he visto nunca es la violencia del Gobierno y la policía hacia el grupo más vulnerable de la sociedad”, dijo Ayala, quien intervino después de la dirigente nacional de la movilización, Rosemary Guarita.



Indicó que ha documentado “por lo menos seis episodios de violencia extrema de la policía en contra las personas con discapacidad movilizadas”.



“A nosotros también nos han tratado de intimidar como a muchos periodistas Bolivianos solo por cubrir la protesta”, señaló.



Ayala es boliviana pero radica en Australia, está casada con un cineasta de ese país y, desde que empezó la caravana de discapacitados desde Cochabamba hacia La Paz, documentó la protesta, tanto en la carretera como los tres meses que la movilización permaneció en La Paz.



“Los enfrentamientos, si así se podrían llamarlos, siempre fueron desproporcionados, 200 policías armados y protegidos contra, en algunos casos, 30 personas que no se pueden defender”, dijo este miércoles en la sesión de Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, donde se analizó la situación de Bolivia respecto a las personas con discapacidad.



Ayala denunció que ella y su equipo fueron acusados de pagar 100 dólares diarios a cada manifestante “lo que es una mentira completa”.

Ayala además dijo que “la prensa afín al Gobierno ha llevado a cabo una campaña mediática creando una imagen de las personas con discapacidad como violentas, intransigentes y políticas”.



Para finalizar, pidió al Comité “investigar, porque esto no puede volver a pasar en Bolivia”.