Promotores del 21F quieren hacer política pero sin viejos políticos

Hay una oposición que no quiere tener rostro y que cree haber derrotado a Evo Morales. Hay una oposición que se niega a tener partido, vocero, que incluso se niega a tener ideología, pero que hace política y quiere hacer política. Esa oposición -heterogénea, amorfa, millennial- ha convocado a celebrar en plazas de todo el país un año de la victoria del No en el referendo del 21 de febrero de 2016. Solo una cosa los une: el referendo ya se ganó, no hay nada más qué consultar, Evo Morales no puede volver a postularse a la Presidencia sin descansar un periodo constitucional.



“La victoria del 21 de febrero fue del ciudadano, que votó, que defendió su voto, que hizo vigilia en el Tribunal Electoral para que no se lo roben, para protegerlo. No fue un movimiento organizado por los partidos tradicionales, por eso no queremos que ellos hablen en el festejo. Los congresistas, los concejales y asambleístas tienen sus espacios para hablar. Este será un espacio para el ciudadano común, que tiene que empoderarse”, dice Andrea Barrientos, parte de la plataforma Proyecto Juventud y una de las organizadores del acto que el 21 habrá en la plaza Colón de Cochabamba.



Como en Santa Cruz de la Sierra, ese no será el único acto que habrá en la Llajta ese día. El Comité Cívico ha citado a otro en la Plaza de las Banderas, pero los del colectivo Me comprometo con Bolivia han querido alejarse de cualquier concentración que huela al viejo sistema político. Para Barrientos, el Comité Cívico de su departamento tiene sus propias formas de representación y no quiere mezclar agua y aceite.



En Santa Cruz sucede algo parecido. Mientras una decena de plataformas organizan El Día de Ciudadano en la plaza 24 de Septiembre, otros han decidido hacer un cabildo en el Cristo. Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, explica que han enviado un memorial al Tribunal Supremo Electoral para que tenga el valor legal de cabildo, es decir, una forma de consulta no vinculante. Allí se consultará si se debe respetar el voto ciudadano y la Constitución Política del Estado. Gutiérrez explica que hay 21 plataformas ciudadanas agrupadas en esta movilización y habrá un orador por cada plataforma.



En la plaza 24 de Septiembre no habrá discursos ni oradores, sino un manifiesto, que será grabado y difundido, para que nadie pueda arrogarse la representación del pueblo ni la victoria electoral.



“No hacemos cabildo porque no creemos que haya algo que deliberar. Esto se trata de que el Gobierno respete la ley”, dice Marco Antonio Canido, del colectivo Las Calles Bolivia.

Nakai Mirtenbaum, parte de la plataforma nacional Me comprometo con Bolivia, explica que después de la victoria del No en el referendo los que hicieron campaña en las redes sociales contra la repostulación de Evo Morales establecieron que se reunirían una vez por semana y de allí surge este movimiento, que tiene llegada a todo el país y que coordinó la movilización del 21-F en una reunión en Cochabamba. El concepto era el mismo: reuniones en plaza y sin políticos que se intenten adueñar de la victoria popular.



De cierta forma, los organizadores del festejo de la victoria del No siguen la misma estrategia del año pasado: ningún político puede ser el rostro de esta campaña. Así lo explica José Ernesto Tórrez, de Todos podemos ser presidentes. Explica que el año pasado fue gente joven la encargada de hacer la campaña y eso hizo que el ataque del Gobierno no pudiera ser dirigido a un solo personaje. “No hubo color político ni discurso”, recuerda.



Harol Torrico, que organiza la celebración en la plaza Ballivián de Trinidad, cree que aún es clave no tener color político, que no importa si uno es de izquierda o de derecha, que esto se trata de defender el voto ciudadano y que la conciliación entre ciudadanos es lo que importa.



“El 21 de febrero no ganó ningún partido político. Ni siquiera ganó la oposición. No ganó Samuel ni Tuto. Ganó la voluntad del pueblo y son los ciudadanos bolivianos los que van a defender la democracia”, dice Franz Tórrez, del Movimiento País, de El Alto, que participará en la concentración programada en la plaza San Francisco de La Paz, otrora bastión de las movilizaciones encabezadas por Evo Morales. Allí, según Tórrez, se congregarán más de 70 plataformas ciudadanas de La Paz, El Alto y las provincias paceñas.



“Ganó la idea de renovar la política. La base de la democracia es la alternancia, no seguir siempre al mismo caudillo, sea del oficialismo o la oposición. Queremos renovación, caras nuevas”, dice José Ernesto Tórrez.

¿Insurgencia o cantera?

Pero, ¿tiene futuro este movimiento amorfo, sin cabeza visible, ni ideología? ¿Es el inicio de algo, la sustitución de una generación de políticos tradicionales o una incubadora de futuros candidatos a concejales, asambleístas departamentales y diputados por partidos ‘caraconocidas’?



Para Carlos Guzmán, politólogo, millennials y feisbuquero, hay una clara dicotomía entre la sociedad civil y la sociedad política. Mientras la política hizo campaña por el Sí, la civil defendió el No. Cree que el hecho de que las agrupaciones ciudadanas sean las que encaren la campaña contra la reelección alivia de cierta forma la carga de los partidos tradicionales. “Sin embargo, estas agrupaciones se han organizado bajo una demanda común: el No a la reelección. Más allá de eso no tienen una agenda política clara, una estructura, líder y mensajes. Es decir son agrupaciones coyunturales que no tienen proyecto (tal vez salga uno que otro candidato, lo cual sería saludable)”, añade.



Para Federico Morón, activista que promueve ir a la plaza 24 de Septiembre con toda la familia, lo importante es crear músculo social, que la sociedad se dé cuenta del poder que tiene. Cree que hay una sabiduría colectiva que será la que elabore el manifiesto que se escuchará el 21-F y que de allí, de esa concentración y de la interacción de la sociedad en redes sociales, saldrá una agenda de lucha para el futuro.



Guzmán cree que un efecto secundario del referendo de repostulación es que la sociedad ha conseguido organizarse al margen de los partidos políticos y que eso ha generado que la sociedad viva en un ambiente político latente, pese a la ausencia de partidos y de figuras mediáticas claras.



“La rerereelección ha movido la política y la opinión ciudadana. Pero, de momento, estos movimientos o plataformas son una pieza más del interminable lego que es la oposición boliviana. Un lego que todavía no encuentra quien lo arme, quien lo articule y quien lo haga funcionar”, describe Guzmán.



De momento, el horizonte es corto: se acaba el 21-F. Lo único que los une es un “enemigo común”, Evo Morales que intenta repostularse. Es el motivo de su movilización, la razón de su existencia. El tiempo dirá si cuando esa ‘amenaza’ desaparezca, logran mantenerse cohesionados y funcionar como un partido o movimiento político. Por el momento, en Bolivia, ningún movimiento político nacido en las redes sociales ha logrado sobrevivir en el mundo real