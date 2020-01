Morales pide a la COB oír a los empresarios

“Quiero decir que el diálogo está abierto para tomar decisiones, decisiones políticas, aunque también es importante escuchar al sector empresarial sobre las expectativas que tienen con relación al tema del incremento salarial (…)”, así, con esta reflexión de prudencia, el presidente Evo Morales anunció que esta semana convocará a la Central Obrera Boliviana (COB) para definir el incremento salarial de la presente gestión.



En este contexto, el Jefe de Estado pidió a la dirigencia cobista entender la situación económica del país que se encuentra afectada por la crisis internacional. “El gran deseo que tenemos es que el sector privado, como también el obrero asalariado, entiendan la situación económica del país, lamento que la crisis económica internacional afecte a nuestro país, tiene consecuencias. Vamos a debatir de manera pública de cara al pueblo para que el incremento salarial siempre sea acorde con las necesidades del pueblo, pero también tomando en cuenta nuestra economía nacional”, manifestó.

A juicio de Morales, el crecimiento económico del país fue afectado no solo por el precio del petróleo, sino también por la sequía y los conflictos sociales que evitaron, incluso, el pago del segundo aguinaldo. “El miércoles, los responsables de las distintas comisiones informarán (en el gabinete ministerial sobre los avances de las negociaciones) y en base a eso veremos cuándo convocamos a la COB”, afirmó el mandatario.

Ven una lógica neoliberal

El ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que la propuesta de incremento salarial del 6% al salario mínimo nacional y del 5% al haber básico duplica la pretensión de la COB, tomando en cuenta que su lógica era subir los sueldos basados en la canasta familiar, que habría activado un ajuste del 3,3% a los salarios.

Aseguró que la posición que la COB adoptó en la negociación de la mesa económica fue bajo preceptos neoliberales, ya que no solo buscó un ajuste salarial menor al planteado por el Gobierno, “sino que peleó por una devaluación del boliviano frente al dólar, y la formalización de la economía para que más gente pague impuestos, incluidos pequeños gremiales”.

Arce aseguró que el incremento salarial planteado por el Gobierno toma en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la gente por la inflación y el crecimiento económico nacional, que es diverso.

La COB refuta crítica

El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, rechazó el análisis del ministro Arce y cree que el Gobierno no tiene respuestas al pliego de la organización ni una política económica de incremento salarial.

“Exigir fuentes de empleos, planes para reactivar el aparato productivo nacional y fortalecimiento de la economía no pueden ser propuestas neoliberales”, respondió Mitma.



Para el dirigente cobista, la propuesta del Gobierno “es de hambre” y un salario digno debe ajustarse al estudio de la COB en torno a una canasta de Bs 8.309. “Llamo al Gobierno a recapacitar porque nadie puede vivir con un sueldo de Bs 1.900 como se pretende. La relación de precios actuales en los mercados no coinciden con las estadísticas ni del INE ni del Gobierno”, dijo.



En cuanto a las negociaciones de las mesas de trabajo entre el Gobierno y la organización sindical, Mitma aseguró que los avances no son significativos y que el Gobierno no tiene planes de reactivación del aparato productivo ni de la economía.



De la proyección de incremento salarial, Mitma señaló que el Gobierno debe reivindicar el salario de los trabajadores y que la decisión que se asuma debe superar la expectativa del 6% que propuso el Ejecutivo.

Privados piden ser escuchados

Para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el análisis del incremento al salario mínimo y básico debe considerar perspectivas de crecimiento en un entorno de desaceleración, la productividad y la capacidad de los empleadores de sostener un gasto adicional. Piden participar en la negociación COB-Gobierno.



“Un incremento que no considere la situación de las empresas afectará de manera dramática a sectores como el comercio, la industria, la agricultura, pecuaria y otros que han experimentado crecimientos iguales o menores al 4%", advierte la CEPB