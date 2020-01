Protestan en Argentina por alza energética anunciada por Macri

La decisión del Gobierno argentino de subir las tarifas de electricidad para gran parte de Buenos Aires y sus ciudades cercanas en un 61 y 148% a partir de hoy, con el fin de avanzar en los recortes a los subsidios de servicios públicos, provocó movilizaciones de agrupaciones barriales y políticas como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) contra la medida.



Los nuevos ajustes a las tarifas se aplicarán en dos etapas, entre febrero y marzo, y habrá otro de 19% en noviembre, después de las elecciones legislativas del mes de octubre 2017.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo, en conferencia de prensa, que el nuevo costo del servicio eléctrico no modifica las dos metas oficiales para este año: lograr un déficit fiscal del 4,2% en relación al PBI y una inflación que no supere el 17% en todo este año.



En 2016 la inflación cerró por encima de 40%, según consultoras económicas. El Gobierno aún no da la cifra oficial del año pasado, cuando al decretar una "emergencia estadística" no divulgó el índice de inflación los primeros seis meses. "Queremos que en la tarifa se recupere el costo de generación", precisó. También, afirmó que la suba será en dos tramos para que "la incidencia del aumento no afecte tanto los bolsillos en un mes de alto consumo como febrero".



El presidente Mauricio Macri, afirmó que el alza a la factura de la luz les va ir acercando "recién al 47% de lo que vale producir energía" e insistió en la necesidad de subir las tarifas aunque es una medida que "claramente a nadie le gusta".

Grupos como Lucha y Trabajo organizaron ayer un bloqueo en el Puente Pueyrredón (una de las vías de acceso a Buenos Aires más transitadas).

"El ajuste, los tarifazos, la suba indiscriminada de alimentos afecta gravemente a los sectores más humildes y desde el Gobierno no hay ninguna política para enfrentar esta situación", expresó la organización en un comunicado. El incremento afectará a unos 3 millones de usuarios y el objetivo es bajar el déficit fiscal y atraer inversiones de empresas en el sector