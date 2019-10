Montaño ve 'desconcierto' en la clase política chilena

La presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, aseveró que la clase política de Chile reacciona con "desesperación, desconcierto, preocupación" y acciones desordenadas ante el respaldo que recibe la causa marítima nacional en Europa.



"La enorme diferencia entre el Estado, el gobierno y el pueblo boliviano frente a algunos sectores políticos en Chile es que nosotros nos dedicamos a informar y esta información recibe el respaldo y el apoyo espontáneo en muchos países del mundo", aseveró este lunes la autoridad.



"Las decisiones que algunos personeros de Chile han asumido en las últimas semanas definitivamente son agresivas no sólo con Bolivia, sino también con Perú", dijo sobre el conflicto que existe en frontera y los ejercicios militares que realiza el vecino país.



Montaño señaló que el Gobierno boliviano no puede aceptar ni ser tolerante con actitudes agresivas “que van en contra ruta de las posibilidades de integración real en el Continente", "cuando el pueblo boliviano lo único que está buscando es diálogo".



Esta mañana el presidente de Francia, François Hollande, dijo: "estoy pensando en particular esta cuestión que está planteada desde hace muchos años, la cuestión del acceso al mar, la cuestión fronteriza con Chile, y Francia en este ámbito como en otros tiene una sola palabra que es diálogo y más diálogo".