La violinista Karin Cuéllar, con nuevos desafíos en Londres

Karin Cuéllar Rendón tenía todo listo para irse a Canadá, donde realizaría un doctorado de música de tres años con todos los gastos pagados, pero un llamado de último momento la hizo cambiar de rumbo. La Royal Academy of Music de Londres mejoraba su primera oferta de media beca, que antes le había ofrecido, por una beca completa de un año, con opción a continuar un doctorado.

La violinista cruceña puso en la balanza las dos propuestas y eligió Londres, porque le planteaba mayores desafíos como ejecutante y la oportunidad de conocer de cerca el estilo europeo de interpretar la música antigua.

La decisión de Cuéllar es fiel reflejo de la actitud con la que ha asumido, desde muy joven, su carrera musical, siempre dispuesta a asumir nuevos retos y un incansable afán investigativo para conocer la historia que hay detrás de las partituras y de sus compositores.

Antes de encarar su nuevo destino, la talentosa violinista, que radica hace siete años en Estados Unidos, volvió al país y este fin de semana actuará junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra y el próximo mes lo hará en Sucre y dará un ‘master class’ en el Conservatorio Nacional de La Paz.

“Soy una afortunada, porque entre 30 personas que audicionamos fui la única persona aceptada en ese programa. Esta institución, La Royal Academy of Music de Londres, acepta solo una persona por año para impulsarla como solista. Londres será también como un puerto para mí, para expandirme a Europa y conocer de cerca lo que hacen en música”, explica la artista.

Maestros, orquestas y discos

El programa en el que participará la violinista se llama ‘Advance diploma’ y está diseñado para los músicos que se encuentran entre la vida de estudiante y la de profesional, la idea es prepararlos o introducirlos en el campo laboral.



“La idea es que pase clases con cuanto profesor pueda, no solo de violín, sino de todos los instrumentos. Además de participar en festivales de música, grabaciones y hasta realizar discos”, comenta Cuéllar, que no esconde su entusiasmo cuando relata que pasará clases con una de las violinistas barrocas más importantes de la actualidad, Rachel Podger, y además tocará junto con la Orchestra of the Age of the Elightenmment, que es una de las orquesta de música antigua más conocidas a escala internacional.



“Ellos tocan desde barroco hasta música del periodo romántico con instrumentos antiguos. Me entusiasma ver qué es lo que hacen, porque siempre tuve esa curiosidad. Yo me formé en Estados Unidos, en los siete años que estuve allá conozco la forma práctica y pragmática que tienen de tocar.



En cambio en Europa, dentro de los parámetros del concepto, la interpretación está más ‘romantizada’, en el sentido de que hay mucho más espacio para la individualidad”, asegura la que estudió en el Cleveland Institute of Music y en el Case Western Reserve University de Ohio.

Fue en esta última institución, donde obtuvo la maestría en Interpretación Históricamente Informada, lo que le da el nivel de musicóloga, además de ejecutante. Su tésis de maestría la hizo en base a la obra de Johann Georg Pisendel, compositor alemán que contribuyó al desarrollo de la escuela alemana de violín del siglo XVIII.



Uno de los conciertos para violín de este compositor es el que Cuéllar interpretará este fin de semana junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil.

Tal vez sea una de las últimas presentaciones de este año de la violinista en su ciudad y habrá que esperar hasta el 2018, cuando participe del Festival de Música Barroca, evento al que ya ha sido invitada.

Tiene un compañero de 1790, casi inseparable

La violinista cruceña tiene como compañero inseparable un violín de 1790, creado por Johan Vorg en Bohemia. Estuvo durante muchos años en Londres de donde fue llevado a Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Cuéllar destaca la calidad de su sonido y los ‘colores’ que puede conseguir con el instrumento.