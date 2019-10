Oposición pide investigar denuncia de Valverde

Diversos dirigentes opositores demandaron este jueves que se investiguen y esclarezcan los presuntos vínculos empresariales que tiene la abogada Gabriela Zapata Montaño, que fue identificada como la madre de un supuesto hijo del presidente Evo Morales.



Al respecto, la senadora Gabriela Montaño escribió en su cuenta de Twitter: "Espero que no sea parte de este circo montado por la oposición en términos de guerra sucia".,



La denuncia



El periodista Carlos Valverde divulgó el miércoles por la noche, lo que describió como un certificado de nacimiento original del hijo de Morales y de Zapata, en el que, según Valverde, el primer mandatario reconoce su paternidad. La información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.



Valverde también exhibió una separata que aseguró fue publicada en el periódico El Mundo de Santa Cruz en la que Zapata Montaño aparece entre los ejecutivos de la empresa China CAMC Engineering, que ha logrado importantes contratos estatales, como la construcción de la represa de Misicuni, del ingenio azucarero de Sanbuenaventura, ferrocarril Bulo Bulo-Montero y la planta de potasio del Salar de Uyuni.



Piden investigar



Los legisladores opositores Óscar Ortiz, Jimena Costa y el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señalaron que una denuncia tan seria debe ser investigada y exigieron a las autoridades una declaración oficial y transparente al respecto.



Los contratos alcanzan a un monto de 483,6 millones de dólares. De ellos, CAMC perdió el contrato del proyecto ferrocarrilero por demoras en su ejecución.



"Si se confirmara la situación, sería muy grave, ya que esta persona (Zapata Montaño) no tiene experiencia como empresaria y sin embargo la empresa que representa, CAMC, ha recibido millones de dólares en contrataciones directas", expresó Doria Medina.



Paralelamente, la periodista Amalia Pando informó este jueves en su programa radial, en La Paz, que CAMC también obtuvo un contrato para adquirir cuatro taladros para YPFB, por un monto de 60 millones de dólares adicionales, que llegaron al país con cuatro años de demora.



Además, dijo Pando, Zapata Montaño está interesada en construir un muelle granelero en Puerto Busch y denunció un evidente "conflicto de intereses" debido a que una persona que tiene una "relación directa" con el presidente no puede "obtener tantos contratos por invitación directa".



Pando ligó los intereses de Zapata Montaño con los de Gravetal, que es la mayor empresa mayorista de soya de Bolivia, y de los ferrocarriles que transportan ese grano.



Ambos emprendimientos, recordó, están en manos del empresario venezolano chavista Carlos Gill, que hace poco también mostró interés en recuperar las barcazas chinas que no llegaron todavía a Bolivia.



Se suman voces de opositores



La diputada de UN, Jimena Costa, señaló a ANF que "todo esto debe ser investigado con toda responsabilidad y profundidad, porque de comprobarse se desmotaría que la corrupción es endémica y que las relaciones llegarían hasta el presidente Evo Morales y no solamente hasta el vicepresidente, que ya ha sido involucrado con los casos de Toyosa y contratos auríferos".



Para el senador de Demócratas, Oscar Ortiz, esta "es una denuncia muy seria, creo que lo que corresponde es que el Gobierno, al más alto nivel, dé una explicación clara sobre este presunto tráfico de influencias. Primero esperaremos a que se dé una explicación al más alto nivel antes de emitir más criterios".