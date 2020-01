El truco para saber si han entrado a tu Facebook

Casi todos hemos tenido alguna vez la sospecha de que alguien revisó nuestros mensajes, fotografías y conversaciones privadas en Facebook sin autorización.



Según detalla la BBC con un poco de memoria y sentido común incluso es posible saber si tu privacidad fue vulnerada y desde dónde lo hicieron.



La empresa de Mark Zuckerberg cuenta con un sistema (una serie de pasos) para que los más desconfiados sepan si otra persona ha accedido a su Facebook. ABC y BBC han publicado una guía que te detallamos a continuación:



PASO 1

Luego de acceder a nuestra cuenta, debes hacer clic en la flecha que se encuentra arriba a la derecha de la pantalla de inicio. En el menú desplegable es necesario ingresar a la opción "Configuración".,

Paso 2

Seremos llevados a una nueva pantalla de opciones. Esta vez, en la columna que se encuentra en la esquina izquierda, debes hacer clic a la opción "Seguridad".,

Paso 3

Debemos ahora llevar el mouse al apartado "Dónde iniciaste sesión" y hacer clic a la opción Editar. Facebook te mostrará de manera detallada a qué hora y en qué lugar ingresaron a tu cuenta. Como dato adicional también se precisa desde qué tipo de dispositivo se hizo.,

Paso 4

Es posible verificar si se accedió a través de la aplicación Facebook del celular, desde un navegador usando un dispositivo móvil o desde una computadora de escritorio.

Es aquí donde entra a jugar la memoria y el sentido común.

Como si fueran piezas de rompecabezas, saber la hora, el lugar y el dispositivo utilizado pueden ayudar a descubrir quién ingreso sin autorización.

Como dato adicional, al llevar el ratón a la opción "ubicación" es posible ver la dirección IP de la conexión de internet desde la cual se accedió a tu cuenta Facebook.

Existen diversas páginas web (y de muy fácil acceso) que permiten escribir el número IP para verificar el lugar aproximado desde el que se hizo el ingreso a la cuenta Facebook.



Paso 5

Este último paso es más bien una recomendación.

En la parte superior de la pantalla desde donde hemos verificado los ingresos a nuestra cuenta Facebook también puedes acceder al apartado "alertas de inicio de sesión".,

Aquí es posible configurar avisos a tu correo electrónico si es que alguien ingresa a tu cuenta desde un dispositivo o un navegador no reconocido.



OTROS CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA

1. Una contraseña única y segura

Utiliza combinaciones de al menos seis letras, números y signos de puntuación. Esta clave no la puedes utilizar para otras cuentas. Ayúdate de los gestores de claves y cambia tu contraseña a menudo.



2. Piensa antes de hacer clic

No pinches en enlaces sospechosos, incluso si proceden de un amigo o una empresa que conoces a través de una conversación o en una publicación. Si ves algo raro en Facebook, repórtalo. No descargues documentos (por ejemplo: un archivo .exe) si no estás seguro de lo que contiene y presta atención a notificaciones extrañas.



3. Entra en www.facebook.com

Precaución con páginas falsas. Los estafadores pueden crearlas tan parecidas a las originales para que introduzcas tu correo electrónico y contraseña. Asegúrate de verificar la dirección URL de la página antes de introducir tus datos para iniciar de sesión.