Beyoncé, demandada por violación de derechos de autor

Los representantes legales del youtuber Anthony Barré, mejor conocido como Messy Mya demandaron a Beyoncé por usar dos frases del joven sin autorización.

“What happened to New Orleans?” y “Bitch, I’m Back. By popular demand”, son las oraciones que la artista usó en el video de su sencillo Formation, las que se escuchan claramente al inicio del clip. Según fuentes cercanas a la familia del músico, al enterarse de la situación, trataron de acercarse a 'Queen B' para llegar a un acuerdo, pero no obtuvieron respuesta, por lo que ahora le exigen casi 20 millones de dólares.

Barre era un conocido rapero y comediante que subía videos bromeando sobre la gente que vivía en su barrio. Uno de los más célebres fue sobre la respuesta del gobierno ante el huracán Katrina. Pero los comentarios que le dieron popularidad, al parecer incomodaron a alguien, pues fue asesinado en 2010. Días antes del crimen, Barre insinuó en un video que su muerte podría ser inminente.

Hasta el momento, Beyoncé, que está alejada de los escenarios por su embarazo, no ha hecho comentarios oficiales sobre el caso.