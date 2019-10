Exportadores piden liberar venta externa de azúcar antes de la zafra

Ante la proyección de una mejor producción de azúcar para esta gestión, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) advierte de la importancia de la liberación de exportación del producto para generar un mayor crecimiento en el sector agroindustrial azucarero.



Wilfredo Rojo, presidente de la institución, afirmó que la liberación se debe autorizar antes del inicio de la zafra, prevista para el 15 de mayo, ya que el empresario puede salir a buscar mercados y comenzar a procesar, acción que aliviaría a las industrias que atraviesan un nivel de iliquidez complicado al verse obligadas a almacenar su producción.



"Tenemos una industria saturada, y con el inicio de la zafra se van a generar problemas de almacenamiento y distribución, por ello es importante concretar canales de logística y mercados de destino previo a la producción", explicó Rojo.



Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, las ventas bolivianas de azúcar disminuyeron de $us 77,1 millones en 2013 a $us 10,2 millones en 2014. La situación es más apremiante si se toma en cuenta que el año pasado no se exportó el producto.