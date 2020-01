La UDI inicia el segundo semestre y estrena coliseo

La Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI) estrenó anoche las mejoras hechas en su coliseo deportivo e inauguró su segundo semestre académico. Los trabajos realizados en la infraestructura significaron una inversión de $us 100.000.



El acto se desarrolló anoche con la presencia de los estudiantes, los profesores, las autoridades universitarias y los miembros del Grupo Empresarial del Oriente (GEO), que apostaron por este proyecto de educación superior en Santa Cruz.



José Antonio de Chazal, rector de la UDI, resaltó el esfuerzo empresarial realizado por los miembros de GEO y recordó que el acceso a la educación superior es cada vez más difícil. Indicó que en el país hay poco más de 120.000 jóvenes que son parte de la generación de los "ninis", aquellas personas que ni estudian ni trabajan. "Esto es preocupante, más aun para un país como el nuestro", afirmó la autoridad universitaria, que alertó que estas cifras están creciendo.



El presidente ejecutivo de GEO, Víctor Hugo Jiménez, fundador de la universidad, pidió a los estudiantes hacer las cosas por convicción y no por obligación, ya que en esto, afirmó, radica el éxito en la vida. "Que no sea una obligación estudiar", recalcó Jiménez, que dijo que el proyecto de la universidad es entregarle al país profesionales con calidad, "una forma para devolver a la sociedad boliviana, lo mucho que me entregó".



El acto también sirvió para dar por iniciadas las actividades del segundo semestre de 2016. La universidad tiene 8 carreras a nivel licenciatura y cuenta con más de 2.000 estudiantes.,