El mar y el Silala, prioridad en la agenda de diputados

Son 17 meses de gestión. En febrero de 2015 los diputados supraestatales -elegidos por voto popular- fueron posesionados por el vicepresidente Álvaro García Linera, en presencia del presidente Evo Morales. Su trabajo pasa casi desapercibido, pero se enfocan en la difusión de la demanda marítima y la problemática de las aguas del Silala. Piden más recursos para este trabajo.



Si bien el mar y el Silala son de prioridad nacional, existen otras que son atendidas por los nueve representantes en el exterior.



Flora Aguilar, diputada supraestatal del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Chuquisaca, informó que impulsó en el Parlamento Andino la aprobación del Estatuto Andino de la Movilidad Humana, el Marco Regulatorio del Desarrollo Energético Sostenible y el Marco Normativo sobre la Protección del Desarrollo Cultural. Y como iniciativa boliviana se aprobó la declaración Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de la Mujer.



“Reconocemos que nuestro trabajo no es socializado en los medios, y por eso pasa inadvertido. Hacemos mucho en parlamentos internacionales, desde la temática del mar, del Silala, la difusión de políticas sociales del Estado, es mucho lo que hacemos y poco lo que se conoce”, reclamó Aguilar.



Edith Mendoza, supraestatal del MAS por Cochabamba, tiene la difícil misión de presidir el Parlamento Andino. Ella admite que la labor que realiza se conoce poco en Bolivia, pero aseguró que el trabajo es sacrificado. “Aprobamos marcos normativos desde políticas sociales como para personas con discapacidad o sobre el cambio climático, hay mucho trabajo”, destacó.



Eliana Burton representa a Santa Cruz y es parte del MAS. Ella esta designada al Parlamento del Mercosur y gestiona temas comerciales y económicos con sus pares de la región. Además, impulsa que Bolivia sea miembro pleno de este bloque, con sede en Uruguay.



Los logros



Otra versión la tiene Eustaquio Cadena, que representa a La Paz por el MAS. Él destacó que fue parte de la negociación entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para lograr la paz en esa nación. “Ese trabajo lo hicimos desde el Parlamento Andino”, reveló.



Ante ese panorama, los nueve diputados supraestatales destacaron que el tema marítimo y el Silala es una “misión especial” en los foros internacionales. “Se entregó el Libro del Mar y hacemos conocer que las aguas del Silala no son un río y que son de Bolivia”, remarcó Aguilar.

Así, Cadena pidió un presupuesto especial para difundir el trabajo de los supraestatales. Citó como ejemplo un trabajo sobre medio ambiente que cumplió y que será publicado y financiado por el Parlamento Andino. “Es necesario que se conozca nuestro trabajo”, resaltó



Se hizo auditoría sobre los viáticos

Las gestiones de 2010, 2011 y de 2014 fueron observadas por la falta de presentación de descargos de viáticos y gastos de representación en la Cámara de Diputados. Una auditoría estableció nueve irregularidades en el desembolso de dinero público para viajes de legisladores.



El informe de control interno INF. DAI. No 015/2015 concluyó las nueve irregularidades en el asunto. Se resolvió la “falta de presentación de descargos de viáticos y gastos de representación”, presentación de descargos fuera del plazo establecido, escalas diferentes de viáticos, deficiencia en los respaldos de viáticos, falta de firmas en los informes, pasajes sin nombre y sin NIT de la Cámara de Diputados, devolución de dinero fuera de plazo y ausencia de documentación.



Según el decreto supremo 1788, los diputados son funcionarios de primera categoría y reciben $us 360 diarios si viajan a Norteamérica, Europa, Asia y África. Si el viaje es a Sudamérica, Centroamérica o el Caribe el pago es de $us 300, mientras que a escala nacional reciben hasta Bs 583. La auditoría fue para diputados y administrativos.