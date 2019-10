Gobierno de Maduro "abrirá investigación" a CNN en español

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este viernes que "abrirá una investigación" al canal de televisión estadounidense de noticias CNN en Español -al que llamó "terrorista"- alegando "la difusión de presuntas falsas informaciones" sobre supuestos saqueos y violencia.



"En ocasión de los recientes hechos (...) mediante los cuales el canal de televisión extranjero CNNE (CNN en español) difundió presuntas falsas informaciones respecto a supuestos hechos de saqueos y violencia en la ciudad de Maracay, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio" por "presuntas falsas y graves informaciones por parte del canal internacional CNNE", señala un comunicado de Conatel.



Aunque la misiva no ofrece detalles sobre el alcance o tipo de sanción, en 2014 el canal colombiano de televisión NTN24, emitido en Venezuela por suscripción, fue sacado del aire tras ser criticado por las autoridades.



Por su parte el ministerio de Información venezolano señaló en un duro comunicado publicado este mismo viernes que "una vez más la cadena televisiva CNN miente sobre Venezuela y justifica por la vía del "error humano", de la "equivocación", su línea editorial dirigida a atentar contra la paz del pueblo venezolano".



Para Caracas CNN participa en "una campaña orquestada, criminal, terrorista que usa el recurso audiovisual para engañar e incitar a la violencia, todo lo cual podemos demostrar fehacientemente con pruebas irrefutables de cada uno de los casos".



El ministerio de Información mencionó entre sus críticas a CNN la presunta incitación al magnicidio contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007, y otro caso de supuesta violencia en Maracay durante las protestas de 2014 que sacudieron varias ciudades de Venezuela, y que dejaron 43 muertos.



CNN reconoce error



CNN en Español había reconocido este mismo viernes a través de Facebook que cometió un "error" al informar de presuntos hechos violentos en la ciudad de Maracay (centro).



"El jueves en el programa Encuentro pusimos al aire un texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracay. CNN no tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reconocer", afirmó la empresa estadounidense en el perfil de Encuentro.



Desde el año pasado el propio Maduro ha acusado a CNN en Español de "no tener equilibrio", y de ser un "laboratorio de mentiras y de guerra psicológica contra Venezuela", para lo que pidió a la justicia de su país que actuara.