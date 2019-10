ANP saluda la resolución por la libertad en Internet

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), a través de un comunicado saludó este sábado la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.



Exige al gobierno de Bolivia que se adhiera decididamente a la resolución y, en particular, al punto tercero que “exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.”



La ANP destaca la reafirmación de los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en particular en el artículo 19 que otorga a todo individuo “el derecho a la libertad de opinión y de expresión” y “el de no ser molestado a causa de sus opiniones”.



Además elogia el contenido pleno de la Resolución A/HRC/20/L.13 que en su primer punto “afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.



En el comunicado, la ANP lamenta que nuestra representación diplomática no haya informado oportunamente de la resolución, y los trámites previos, lo que generó una imprecisión, atribuible a un medio periodístico extranjero, y ello haya servido de argumento para un nuevo ataque verbal contra el trabajo de difusión de respetables empresas periodísticas.